大學「這時期」緊繃爆表！疫情後更嚴重　調查揭兩大壓力魔王

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全聯會表示，這次調查於11月4日到12月1日期間進行、總計回收1635份學生問卷。就壓力量表總分來看，前3名為「大學三年級」、「大學四年級（含）以上」、「大學二年級」，對於「大學三年級」學生來說，6個面向的壓力排序由高而低是：未來規劃、經濟、人際、人際、家庭、學業、情緒爭吵。
就6個壓力面向來看，學業壓力、未來規劃壓力、人際壓力等，均以「大學三年級」居冠；「大學四年級（含）以上」則居於家庭壓力、情緒爭吵壓力的首位；經濟壓力方面則以「碩士班」居於冠，其次為「大學三年級」。
此外，全聯會表示，細究發生頻率相關命題回答，被填寫「總是發生」或「時常發生」的「實際發生頻率/次數」及「假設困擾壓迫感程度」題目，都是「學業壓力」與「未來規劃壓力」相關壓力，如「同一時段中要完成很多事，時間不夠用」、「擔心畢業後找不到工作」等。
北教大心理與諮商學系教授陳柏霖指出，根據調查結果，台灣大學生將近有36%的大學生屬於中度心理健康狀態，也就是中憂鬱傾向，但是將近有2成的學生可能有憂鬱傾向。
陳柏霖也提到，這次調查中，可能有憂鬱傾向的比例占25.5%，與疫情前的16.3%相比，多了9.2%，可見疫情後學生的憂鬱傾向受到整體大環境的影響，需要更關注心理健康狀態。
因此，全聯會建議，應對大專學生進行超前部署心理健康諮商服務，通過了解其當前的壓力事件與困擾，掌握大專學生的壓力狀態，並予以協助，同時也要提升校園相關人員的專業知能，讓師長與行政人員能夠合力接住學生的心理健康。