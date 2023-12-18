蔡阿嘎突爆氣飆粗口！過年「鳥事一堆」 粉絲瘋猜與這好友有關
網紅圈不平靜，繼前陣子蕾菈、Joeman爆發吸毒風波後，「上班不要看」成員RJ廉傑克曼也被女網紅抖出劈腿緋聞，對外曝露他私密部位尺寸，引發網友熱議，資深的百萬網紅蔡阿嘎似乎有感而發，今（18）日罕見發文怒飆粗口，「他喵的，沒料到都要過年了，還會遇到一堆鳥事」，引起粉絲瘋狂猜測！
記者江芷稜／綜合報導
蔡阿嘎曬出老婆「二伯」與兒子、蔡桃貴和蔡波能一家人躺在床上睡到東倒西歪的照片，感嘆過年了還會遇到一堆鳥事，「每次想要大鬧天宮的時候，回頭看看他們，淦算了，不理路邊亂吠野狗、踢開擋路的小石頭，繼續往前走吧！」似乎遇到不開心的事情，但因為家人陪伴決定放寬心。
由於蔡阿嘎年中爆發「日本地雷連鎖店」事件，因為言論過度囂張被炎上，當時網友說他沒朋友，蔡阿嘎曾舉例樂團「七月半」成員們吉他手馬叔叔、鼓手廉傑克曼、吉他手蔡哥、貝斯手HowHow都是他的好朋友，自己出事時他立刻自我切割，取消樂團表演，不想傷及無辜，強調自己交友重質不重量，不是沒朋友。
蔡阿嘎今日在臉書爆氣發文，許多網友揣測他突然爆氣，可能與好朋友RJ出事有關，在底下留言「嘎哥小心一點啊，不要再上新聞啦，如果是RJ的事情的話….不要跟他們吵」、「至少當大家在討論8公分時，沒有人會去聯想到嘎哥」、「看起來是RJ的事」，還要他錄一段podcast講出來，不要憋在心裡，但蔡阿嘎並未正面回應。
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