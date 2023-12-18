象鼻岩斷鼻找到了！直擊畫面曝「象鼻斷兩截」

台灣東北角知名景點「象鼻岩」的鼻身，16日下午1點55分左右，疑似因為巨大風浪的侵襲導致斷裂，鼻身掉入海裡，象鼻岩變「斷鼻岩」在網路上引起熱烈討論，不少網友紛紛貼出過往與象鼻岩的合照，形成另類的哀悼文。《NOWnews今日新聞》也透過空拍畫面，從另一個角度直擊斷鼻後的象鼻岩的情況，並找到了疑似是掉入海中的斷頭與斷鼻。
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原本東北角的象鼻岩，頭身到象鼻應該是與海中一塊巨石相連，但受到長期以來的自然風化與海水侵蝕斷鼻後，從空拍畫面可以清楚看到，在海中的巨石周圍，現在多出現了三塊大石頭，疑似就是岩體斷裂後經過撞擊產生的石塊。進一步比對更發現，原本長長的象鼻恐怕已經斷成兩截，掉落的位置就在原本與之相連的巨石旁多出來的兩塊較大岩體；另一塊體積較小，且一個大浪打來就整個被覆蓋的石塊則恐怕就是它的斷頭。
在象鼻岩斷鼻後，原本有不少遊客想要舊地重遊，但受到東北風影響，天氣不佳、海象不好只能就此作罷，不少網友笑稱，空蕩蕩的景點、陰雨綿綿的天氣、配上一大片的裂痕，讓「事故現場場面哀戚」，甚至有網友第一時間在臉書發起「把象鼻黏回去」活動。
而隨著象鼻岩斷鼻後，目前「脖子」厚度僅剩118.3公分的野柳知名地標「女王頭」也被高度關注，雖然「女王頭」在禁止民眾觸碰後，明顯減緩頸圍縮小的速度，但專家仍評估在長期自然風化下，「女王頭」仍有可能會在5年內會斷頭，為此，管理單位也早已外包幾支攝影機全時攝影，就是怕哪天女王若斷頭，至少還能記錄下女王的「最後身影」。