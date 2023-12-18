呼籲準總統正視年輕世代！台少盟提6大青少年訴求、3政黨簽支票

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台少盟指出，6大訴求包括提高中央兒少預算比例至10%；推動網路保護入法，建立友善數位環境；建立青少年勞工權益保障環境；推動文化幣常態化，整合教育與專屬硬體空間；社區心衛中心設置因地制宜，補充專輔人員人力；補足中離生就輔資源，建立中輟中離支持系統。
台少盟表示，我國中央兒少預算自2017年1,585億元，逐年提高至2022年的2,108億元，但大多為著重於針對少子女化情形所提出育兒政策預算，青少年預算佔比從34%，一路下滑至22.6%，呼籲政府正視12至18歲少年平均分配預算，切莫將兒少預算變成「顧了幼兒、卻苦了少年」的狀況。
台少盟指出，政府應參考CRC建議及歐盟相關法令，盡快推動《兒童及少年福利與權益保障法》修正涵蓋網路平台業者，針對網路上有害兒少身心健康內容、數位性暴力等問題，詳細規範網路平台業者法律責任與通報義務，明訂相關違法罰則，並完善政府部門定期追蹤數位環境的調查權力。
在青少年勞工權益保障方面，台少盟建議各縣市應建立職涯發展中心（目前全台僅9個區域有設立），政府應在青少年階段提前介入，將職涯發展教育融入學校課程。
文化幣常態化部分，台少盟說，除補助與消費外，伴隨文化素養的建構與硬體設備，才是真正關鍵，政府應加強督察學校正常教學實施的情況，落實多元藝術體育課程；目前兒童在各縣市都設有親子館與各式活動，但青少年卻沒有專屬的休閒空間，如街舞、極限運動、文創擺攤等場地，相關硬體設施需要國家支持。
台少盟表示，社區心理衛生中心做為承接地方的第一線，於設置上應多方考量，納入人數、交通等因素，提升諮商可近性；編制心理衛生社工、社區關懷員、諮商心理師等，協助青少年的情緒問題、自我調適與預防其自殺／自傷率。另規定衛生所應提供青少年免費心理諮商服務，供青少年使用或求助，並儘速修正《學生輔導法》補齊專輔人員比例，強化校園支持措施。
台少盟說，政府應重視中輟黑數問題，檢視學校是否採取讓學生長期請假等消極策略，致學生遊走中輟邊緣；應將中輟通報原因比照中離通報重新修訂，真正掌握學生離校原因；建立中離服務之個管系統，提供少年依其需求諮詢或服務轉介並進行追蹤等等。
針對6大訴求，3政黨總統候選人都派代表出席，民進黨為不分區立委候選人張雅琳、青年部主任阮俊達、立法委員陳培瑜，國民黨為前政務委員馮燕，民眾黨為不分區立委提名人周榆修，各代表都現場簽署政策支票、承諾重視青少年權益。
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