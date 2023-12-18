疫後大學生憂鬱傾向比例增！諮商師公會籲情緒與壓力因應納必修
諮商心理師公會全聯會今（18）日公布2023年大專學生壓力調查研究報告，並指出，疫情後學生的憂鬱傾向受到整體大環境的影響，具有憂鬱傾向的比例較疫情前增加9.2%。因此，全聯會呼籲，應檢視青年心理健康相關支持作為，並將「情緒與壓力因應」編入課綱部定必修。
記者林志怡／台北報導
諮商心理師公會全聯會指出，目前大專校院多因大學自主，不在學生輔導法的規劃中，雖教育部承諾大專院校專輔人員1:900，但並未有任何法源依據，許多學生仍可能面臨排不上心理諮商的困境，且青年心理健康其實與未來規劃有極大關聯，大學院系應檢視相關就業準備服務是否足夠。
此外，公會認為，除現行年輕族群心理3次免費，未來考量擴大辦理或增加次數外，也應考量將18至24歲多數大學生的經費，挪作擴充大專校院輔導中心人力之用，可能更有實質助益，大學生的家庭期待與生涯發展困境，更應向下紮根在高中以下擴及家庭教育。
公會也表示，不只熱議的心理健康假，「情緒與壓力因應」未來應編入課綱部定必修，實質透過課程與發展性輔導去汙名化心理健康需求，才能實質儲備學生進入大學、社會諸多挑戰的心理資本。