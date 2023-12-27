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激戰立法院／藍綠夾擊民眾黨遭邊緣化！不分區盼保有5席　力搶8席

▲民眾黨公布不分區立委名單，北市前副市長黃珊珊位列第一，前立委黃國昌排名第二。（圖／記者葉政勳攝）
▲民眾黨公布不分區立委名單，北市前副市長黃珊珊位列第一，前立委黃國昌排名第二。（圖／記者葉政勳攝）

記者呂炯昌／台北報導

2024大選是台灣民眾黨2019年創黨之後第二場立委選戰，民眾黨提名11席區域立委，但民眾黨在區域立委選情並不樂觀，恐怕全軍覆沒，不分區立委預計獲得5至8席。

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民眾黨方面，此次共提名11名區域立委參選人，4名現任立委中張其祿選台北市第8選區（文山、中正）、立委邱臣遠出戰新北市第8選區（中和）、立委賴香伶戰桃園市第5選區（平鎮、龍潭）、立委陳琬惠選宜蘭縣，前立委蔡壁如投入台中市第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）。首度提名的人選有新北市第2選區(三重、蘆洲)李有宜、桃園市第6選區李慕妍、高雄市第1選舉區曾尹儷、金門縣選舉區尚文凱、連江縣選舉區曹爾凱、山地原住民選舉區胡黃廣文。

2022年九合一選戰，民眾黨提名86席，但只當選14席，得票不理想。在記取教訓後，同時考量黨內資源有限，2024選戰民眾黨改採精兵政策，並期盼藍營人士能帶槍投靠，但最後仍只提名11席。黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭則以無黨籍身分參選新竹市立委。

在藍白合破局後，民眾黨少了國民黨的地方組織奧援，在藍綠夾殺下，對區域立委選情不樂觀。黨內分析選情較樂觀為台中第一選區的蔡壁如與宜蘭的陳琬惠，前者的選區國民黨並未派出候選人，而成為唯一的藍白合合作示範區；宜蘭選區則是現任民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙而宣布退選後，國民黨提名黃琤婷、民進黨提名陳俊宇，雖然宜蘭藍綠比為45:55，但是陳琬惠今年2月接任立委時，踢爆任行政院發言人陳宗彥11年前在台南任官接受性招待，而導致陳宗彥下台，陳琬惠一戰成名，讓有待觀察的選情留下變數。不過，陳琬惠與蔡壁如距離當選還有很長一段距離。

民眾黨不分區立委名單，北市前副市長黃珊珊位列第一，前立委黃國昌排名第二，之後依序為前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、戰國策傳播集團董事長吳春城、台灣新住民黨主席麥玉珍、台北市黨部主委林國成、藥師公會全聯會秘書長林憶君與媒體人張啟楷。

依據民眾黨20%的政黨支持度，黨內預估獲得8立委。不過，在藍綠夾擊，以及副手吳欣盈失言風波下，民眾黨主席柯文哲遭到邊緣化，多家民調支持度落居第三墊底。若柯文哲在投票前夕只剩15%的支持度，不分區立委恐怕只剩5席，與2020大選結果一樣。

為了衝刺政黨票，民眾黨開設自媒體「KP TV」，每日8小時直播宣揚民眾黨主張與柯文哲政見，並在全台舉行街頭開講，訴求「棄藍綠、保台灣」，爭取中間與年輕選民支持，希望能夠在沒資源的情況下衝刺政黨票。

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