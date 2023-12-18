聲援黎智英！趙少康喊話北京善待香港　「我都不願意去大陸」

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趙少康回憶，2004年前總統陳水扁發起防禦性公投時，他則發起「反公投」，當時黎智英捐很多錢，訂做寫「拒領公投票」貼紙，結果大家拒領公投票奏效。
趙少康當時不解的問黎智英，黎說，他媽媽活到一百歲過世，過世前跟他說，黎智英會有今天，通通都是香港給他的，要他一輩子都要為香港民主奮鬥。
趙少康回憶，那時香港街頭很亂，問黎智英說怎麼會這樣，黎說年輕人不聽他們的，認為他們一事無成，搞了20年、30年沒有成果，接著再問黎智英有沒有領袖，他也說沒有，大家都自己弄，跟北京的溝通管道也沒有。
「你問我對於當時香港混亂（反送中）贊不贊成，老實說我不贊成，因為把香港搞得很慘」，趙少康指出，不過把黎智英無限期關起來，他也很反對。
趙少康呼籲北京善待香港，香港非常重要，港股從三萬多點跌到一萬多點，甚至區議會選舉投票率只有27%，沒有人要去投票，民主人士、有錢人、知識份子也跑了，「我認為北京要善待香港，這樣怎麼讓台灣怎麼對一國兩制有信心，對共產黨統治有信心」、「這樣對待香港，憑良心說我都不願意去，也不願意去大陸。」
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