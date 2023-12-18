楊丞琳失言遭抵制！中國粉絲「出征四川衛視」拒看她新年節目
楊丞琳日前在中國大陸河南鄭州舉行演唱會，開玩笑說：「河南人愛騙人！」引發外界反彈，發文道歉後「失言風波」持續延燒，13日她現身成都機場疑似為錄製四川衛視新年晚會節目，因此網友立刻灌爆微博揚言抵制。
記者黃雅琪／綜合報導
楊丞琳月初在演唱會上，因為找不到哪一對情侶歌迷接吻被拍到，突然脫口說出：「河南人不可以這樣子啦！你們已經有些名聲，你們知道吧？愛騙人的事情，不要騙我。」失言引發爭議，她隔天立刻發文道歉：「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。」
事實上，楊丞琳也不是第一次「禍從口出」，2003年她主持《我猜我猜我猜猜猜》時，曾失言說中國對日抗戰：「才8年而已！」惹火中國人且未因此道歉。
事隔20年後，楊丞琳再失言得罪河南人，近日傳出她去錄製四川衛視新年晚會節目，中國大陸網友湧入四川衛視微博，在緬懷南京大屠殺逝者貼文底下留言「還敢邀請楊丞琳？」、「四川衛視請楊丞琳，就是公開支持地域歧視公開挑撥民族仇恨，舉報到底」、「已向四川文體局打電話投訴，堅決抵制地域黑。」
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