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陸生辣問兩岸關係！趙少康：交流是最好投資「比愛國者飛彈有用」

▲國民黨副總統候選人趙少康今天到台大演講。（圖／記者林怡昕攝，2023.12.18）
▲國民黨副總統候選人趙少康今天到台大演講。（圖／記者林怡昕攝，2023.12.18）

記者林怡昕／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（18）日到台大演講，有陸生當場提問趙少康「兩岸關係」，趙少康舉例，當年台大也有很多僑生來，認為兩岸應該多交流，他舉例，如果屆時老共說要打台灣，「幾億大陸人說台灣好好的未何要打，比愛國者飛彈都有用，這麼簡單便宜的事都不做」，感嘆意識形態真是可怕。

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趙少康今晚到台大參加台大校友時事論壇，現場大多為台大校友，目測僅有少數學生，且靠近舞台的桌上更擺放數隻國旗，在會後大合照時，主持人更喊話要大家把國旗舉起來。

在提問環節，有陸生提問，這段時間民進黨執政期間，兩岸關係壓抑，有很多不方便的地方，稍早趙也提及，前總統馬英九時期要推進兩岸交流，都被民進黨阻擋，請問侯友宜上台後，一樣會面臨同樣問題，未來趙少康要如何因應？

趙少康先是開玩笑的說，「每個人抗壓性不一樣，我想我抗壓性比馬英九好一點」，和馬英九是老同學，馬英九有魄力，開放兩岸直航，民進黨也沒有關閉。

趙少康分享，他當時去美國讀書，美國給他全額獎學金，他到現在還很感激，當時台大有很多僑生，馬來西亞、越南、香港僑生都特別多。

趙少康回憶，當時到馬來西亞談生意，遇到馬來西亞人，都像是遇到家人一樣，台灣當然有很多缺點也有很多優點，加強兩岸交流就是最好的投資，「況且他們來還要交學費、健保費，為何不多開放一些呢」，之前侯友宜說要開放陸生到台灣工作，也被民進黨罵。

趙少康認為，兩岸應該多交流，他舉例，如果屆時老共說要打台灣，「幾億大陸人說台灣好好的未何要打，比愛國者飛彈都有用，這麼簡單便宜的事都不做」，感嘆意識形態真是可怕。

另外，也有陸生問南部民調民進黨贏過國民黨，南高屏弱勢區，趙少康要如何奪回？趙少康也回應，高高屏雲嘉南地區，侯友宜很努力車掃，且侯是嘉義人在市場賣豬肉，口氣也跟南部人很合。

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