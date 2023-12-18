陸生辣問兩岸關係！趙少康：交流是最好投資「比愛國者飛彈有用」

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在提問環節，有陸生提問，這段時間民進黨執政期間，兩岸關係壓抑，有很多不方便的地方，稍早趙也提及，前總統馬英九時期要推進兩岸交流，都被民進黨阻擋，請問侯友宜上台後，一樣會面臨同樣問題，未來趙少康要如何因應？
趙少康先是開玩笑的說，「每個人抗壓性不一樣，我想我抗壓性比馬英九好一點」，和馬英九是老同學，馬英九有魄力，開放兩岸直航，民進黨也沒有關閉。
趙少康分享，他當時去美國讀書，美國給他全額獎學金，他到現在還很感激，當時台大有很多僑生，馬來西亞、越南、香港僑生都特別多。
趙少康回憶，當時到馬來西亞談生意，遇到馬來西亞人，都像是遇到家人一樣，台灣當然有很多缺點也有很多優點，加強兩岸交流就是最好的投資，「況且他們來還要交學費、健保費，為何不多開放一些呢」，之前侯友宜說要開放陸生到台灣工作，也被民進黨罵。
趙少康認為，兩岸應該多交流，他舉例，如果屆時老共說要打台灣，「幾億大陸人說台灣好好的未何要打，比愛國者飛彈都有用，這麼簡單便宜的事都不做」，感嘆意識形態真是可怕。
另外，也有陸生問南部民調民進黨贏過國民黨，南高屏弱勢區，趙少康要如何奪回？趙少康也回應，高高屏雲嘉南地區，侯友宜很努力車掃，且侯是嘉義人在市場賣豬肉，口氣也跟南部人很合。
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