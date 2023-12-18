2隻「禿頭小雛鳥」英國誕生！保育專家超振奮 曝野外僅存7隻現況
日前在英國切斯特動物園（Chester Zoo）中，有兩隻獨特的小生命誕生了，看起來像禿頭的小雛鳥，其實身分大有來頭，牠們是在野外瀕臨滅絕的「米契爾虹彩吸蜜鸚鵡」（Mitchell's Lorikeet），甚至2020年時保育專家統計下，印尼原生地只找到7隻野生個體，瀕臨滅絕的原因也曝光。
記者潘毅／綜合報導
英國切斯特動物園（Chester Zoo）的近期迎接了一項好消息，就是園區內鸚鵡團隊成功讓兩隻灰灰的小雛鳥誕生，牠們頭頂上的毛甚至還有點禿禿的，還沒完全長出，模樣相當可愛。
其實這兩隻灰色的小雛鳥，是米契爾虹彩吸蜜鸚鵡（Mitchell's Lorikeet），牠們長大後身體會呈現亮麗的綠色以及紅色，但也因為這樣，牠們成為了非法盜獵者目標，野生數量急遽減少。
2020年時，一群保育專家飛往印尼峇厘島以及龍目島進行多種鳥類原棲地調查，結果最終只在峇里島記錄到7隻野生個體，甚至比切斯特動物園內現存的12隻還要少。目前國際自然保護聯盟（IUCN）、國際鳥盟（BirdLife International）便將米契爾虹彩吸蜜鸚鵡列為瀕危物種。
因此這兩隻米契爾虹彩吸蜜鸚鵡的誕生，也讓全球保育專家為之振奮，專家指將透過檢驗羽毛DNA判斷2隻小鳥的性別，因為很可能攸關這個物種的存續關鍵，切斯特動物園鳥類主管歐文（Andrew Owen）也表示，未來會持續與印尼當地保育繁殖中心合作，協助當地瀕危鳥類在野外繁殖，讓這些珍貴物種免於在野外完全滅絕。