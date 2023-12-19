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7成1勞工預估有年終！大多會存起來、孝敬父母　近4成用來發紅包

▲71%勞工預估有年終拿，近4成用來發紅包。（示意圖／取自Pexels）
▲71%勞工預估有年終拿，近4成用來發紅包。（示意圖／取自Pexels）

記者李琦瑋／台北報導

全面性「邊境解封」屆滿1年，台灣景氣「內熱外冷」，GDP成長率更力求「保一」，不過也正面臨「缺工潮」，是否影響企業發放年終獎金的意願？人力銀行今（19）日公布「年終獎金發放與舉辦尾牙意願調查」，有70.9%的上班族預估自己會領到年終獎金，比例創下5年以來的「新高」；至於用途，大多會存起來、孝敬父母，近4成用來發紅包。

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根據yes123求職網調查顯示，合計有70.9%的上班族預估，自己將在「龍年農曆前」，領到2023年的年終獎金：其中有49.2%認為，「不論業績如何，公司歷年來都有年終獎金」；還有21.7%則認為，「因為公司業績成長」。

同時這樣的比例，高於去年的68.9%，創下5年以來的「新高」水準，但仍略低於2018年。（2021年為58.7%；2020年為55.9%；2019年為67.8%；2018年為71%；2017年為74.9%；2016年為67.1%；2015年為58.2%；2014年為66.4%；2013年為66.9%）

這也代表共有29.1%的人，預估自己將「領不到」年終獎金，原因又分為，15.8%屬於「因為公司業績衰退」；5.2%屬於「因為屬約聘、派遣、計時人員」；4.7%屬於「因為任職時間未達標準，無法領年終獎金」；3.4%屬於「因為自認考績未達領年終獎金的標準」。

調查顯示，估計能領到的人當中，有21.1%透露，金額應該會「比去年多」；另外有18.6%表示「比去年少」；其餘認為維持「相同的」則佔了60.3%。

在可複選狀況下，上班族拿到年終獎金，主要用途依序為，45.5%的人會「過半數存起來」、43.2%用來「孝敬父母長輩」、40.5%用來「還貸款」，以及39.3%「拿來發紅包」、31.4%的人會加以「投資理財」。

其餘的獎金用途還有「國內旅行」（29%）、「出國旅行」（21.8%）、「買3C產品」（18.4%），以及「吃豪華大餐」（12.9%）、「買車」（11.7%）。

對於如何運用年終獎金，yes123求職網發言人楊宗斌建議上班族，可分成3大部份規劃，投資本金」、「非基本生活支出」、「急用準備金」。首先在「投資本金」部份，不論是短線操作，或長線持有，要發揮錢滾錢的複利效果，才能慢慢累積財富。

楊宗斌說，在「非基本生活支出」這一項，算是給自己的犒賞，畢竟辛苦工作了1年，像是準備旅費，或者買奢侈品，當成交通工具頭期款，其實也都可以，只是提撥比例不能過高（過半）。至於「急用準備金」，就是應付生活中的突發狀況，像是生病的醫療支出，或者度過待業、失業期等等。

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