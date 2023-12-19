7成1勞工預估有年終！大多會存起來、孝敬父母　近4成用來發紅包

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同時這樣的比例，高於去年的68.9%，創下5年以來的「新高」水準，但仍略低於2018年。（2021年為58.7%；2020年為55.9%；2019年為67.8%；2018年為71%；2017年為74.9%；2016年為67.1%；2015年為58.2%；2014年為66.4%；2013年為66.9%）
這也代表共有29.1%的人，預估自己將「領不到」年終獎金，原因又分為，15.8%屬於「因為公司業績衰退」；5.2%屬於「因為屬約聘、派遣、計時人員」；4.7%屬於「因為任職時間未達標準，無法領年終獎金」；3.4%屬於「因為自認考績未達領年終獎金的標準」。
調查顯示，估計能領到的人當中，有21.1%透露，金額應該會「比去年多」；另外有18.6%表示「比去年少」；其餘認為維持「相同的」則佔了60.3%。
在可複選狀況下，上班族拿到年終獎金，主要用途依序為，45.5%的人會「過半數存起來」、43.2%用來「孝敬父母長輩」、40.5%用來「還貸款」，以及39.3%「拿來發紅包」、31.4%的人會加以「投資理財」。
其餘的獎金用途還有「國內旅行」（29%）、「出國旅行」（21.8%）、「買3C產品」（18.4%），以及「吃豪華大餐」（12.9%）、「買車」（11.7%）。
對於如何運用年終獎金，yes123求職網發言人楊宗斌建議上班族，可分成3大部份規劃，投資本金」、「非基本生活支出」、「急用準備金」。首先在「投資本金」部份，不論是短線操作，或長線持有，要發揮錢滾錢的複利效果，才能慢慢累積財富。
楊宗斌說，在「非基本生活支出」這一項，算是給自己的犒賞，畢竟辛苦工作了1年，像是準備旅費，或者買奢侈品，當成交通工具頭期款，其實也都可以，只是提撥比例不能過高（過半）。至於「急用準備金」，就是應付生活中的突發狀況，像是生病的醫療支出，或者度過待業、失業期等等。