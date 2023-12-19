年末注意！年終獎金發多少這樣決定 給太少、6成4上班族萌辭意
年末許多公司將發放年終獎金，勞工朋友們內心的期待如何？假如差強人意，會因此考慮離職嗎？人力銀行今（19）日發布「年終獎金發放與舉辦尾牙意願調查」，若覺得年終獎金不理想，有64.2%的人透露，其實「會萌生辭意」；企業主指出，影響年終高低因素前3名為「公司利潤」、「個人績效」、「年資深淺」。
記者李琦瑋／台北報導
yes123求職網調查發現，若覺得年終獎金不理想，有64.2%的人透露，其實「會萌生辭意」！那麼對年終獎金，勞方心中「最理想」的發放狀況，依序分別是，41.9%認為要「與自己過去一年的績效成正比」；32.6%認為「不論個人績效、公司業績，員工人人有獎」；25.5%則認為要「與公司過去一年的業績成正比」。
整體而言，上班族認為，在可複選狀況下，會影響年終高低的因素依序有「公司利潤」（69.2%）、「個人績效」（52.3%）、「看老闆、大股東心情」（51.4%），以及「年資深淺」（50.4%）、「職位高低」（26.7%）、「與老闆或上司的關係好壞」（25.5%）。
相較之下，企業主卻認為，在可複選狀況下，會影響年終高低的因素依序為「公司利潤」（77.1%）、「個人績效」（68.9%）、「年資深淺」（33.5%），以及「工作內容繁複性」（30.1%）、「職務重要性」（28.9%）、「看老闆、大股東心情」（18.9%）。
另外，企業對於年終發放方式，有高達86.3%屬於「所有正職員工人人有獎」。在獎金基數部分，有78.3%的公司透露，有高低的差異；代表剩下21.7%屬於齊頭式發放。