89%企業會發年終獎金！這行業11連霸、領2.75個月　比科技業還強

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不論發或不發，年終獎金的「基數平均值」，今年落在1.32個月，相較於去年的1.23個月，微增0.09個月，等於多了2.7天，創6年來「次高」水準；若扣除「不發放的」，整體平均值則變成1.49個月，略低於去年的1.54個月。
再以「行業別」進行交叉分析，年終獎金「比較高」的有「金融保險與會計統計業」（2.75個月）、「運輸與物流倉儲業」（2.11個月）、「科技資訊業」（1.8個月），以及「醫護與生技業」（1.56個月）、「傳統製造業」（1.48個月）。其中「金融業」的基數自2013年起，已連續「11個年度」居冠。
反之，年終獎金「比較低」的則有「大眾傳播與公關廣告業」（0.5個月）、「文教業」（0.6個月）、「農林漁牧礦與環保生態業」（0.89個月），以及「影音設計與時尚藝術業」（1.14個月）、「民生服務業（不含餐宿休旅）」（1.2個月）。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，相較去年調查，今年年終獎金的「基數」，已經出現「連3年反彈」格局，正式走出疫情衝擊陰霾；若以產業別分析，則屬於「7升7降」狀態，不過「基數」的高低落差，仍可達2個月！
楊宗斌指出，企業端呈現兩樣情，像是「缺工中」的產業，例如餐旅業、批發零售業、空運業，受惠「邊境解封」效益，預期業績明顯回溫，使得從業人員的年終數字有望持續彈升，可惜相較下，今年的出口導向產業，例如科技業、製造業，卻出現全球終端需求不振疑慮，導致相關從業人員的年終，恐怕有下修壓力。
楊宗斌說，當然某些公司可能保留盈餘，「儲糧抗寒」以備不時之需，但持平而論，台灣整體經濟仍明顯維持「正成長」，企業提供的獎金數字，應該不會比金融海嘯時期差。