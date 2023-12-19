蒲亭親自向習近平告密？外媒：中國火箭軍洩密案 秦剛等70人被捕
美國媒體《政客》（Politico）不久前引述消息人士踢爆，俄羅斯副外交部長魯登科（Andrey Rudenko）親自赴北京，向習近平告發中國前外交部長秦剛和火箭軍高階將領遭西方滲透，導致秦剛被「肅清」，已於今年7月死於自殺或酷刑。雖然此消息真偽在國際社會面臨諸多質疑，但近日又有外媒爆料稱，是俄國總統蒲亭在習近平今年3月訪俄時向他透露，中共火箭軍（戰略飛彈部隊）機密外洩美國一事，而且秦剛在當中「扮演要角」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
該報導由獨立新聞網站《亞洲哨兵》（Asia Sentinel）引述「多個消息來源」獲悉，秦剛最後一次露面是在6月25日，而時任火箭軍司令員的李玉超幾乎同時被捕，讓各界更懷疑秦剛落馬與火箭軍遭調查一事脫不了關係。7月25日，中國官方解除秦剛外長職務；10月24日，秦剛被免去國務委員，而中國前國防部長李尚福也同樣被免職。
加拿大地緣政治諮詢公司Cercius Group分析師透露，在針對火箭軍的大範圍調查中，已有約70人被帶走，不過目前想釐清火箭軍整肅結果還太早，而且秦剛若真的已被處決，北京似乎沒必要先摘他的外長、隔3個月才再摘他國務委員的頭銜，拖著玩所謂的政治遊戲。
另有專家認為，飛彈機密落入美國之手，將導致中國政府必須耗費數兆人民幣，重整飛彈系統。
雖然有關秦剛已遭處決的說法無從核實，但有學者分析，秦剛不是死刑就是無期徒刑，直言：「我們可能再也見不到老秦和他的緋聞女友（傅曉田）了。他們少說也是無期徒刑起跳」，並懷疑秦剛與李尚福同樣位列國務委員高官，失蹤、被解職這麼久，中國官方卻都沒有說明原因，很有可能就是因為，牽涉到「洩漏機密給美國」這類嚴重且敏感的罪名。