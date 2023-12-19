台灣國民汽水重出江湖！「蘋果西打檢驗過關」 公司證實重新上架
台灣國民碳酸飲料品牌「蘋果西打」今年5月爆出有不明沉澱物，結果被衛生局查核因此停產，市面上產品也全數下架，讓不少蘋果西打愛好者感到相當可惜。然而，國民汽水即將要重出江湖了！製造商大西洋飲料公司（大飲）18日發布公告，表示桃園市政府衛生局已經同意第2號、3號產製的蘋果西打重新上架販售。
記者張嘉哲/綜合報導
蘋果西打由大西洋公司生產販售，上市至今已經超過27年，總公司雖然在新北，但是生產線在桃園平鎮，今年5月被爆出飲料有沈澱物，稽查人員在生產線及抽樣倉庫成品都發現白色沉澱物，另外市售產品也發現一些不明顯的深褐色物質，最後衛生局命平鎮廠產線暫停作業，而蘋果西打停產，剛好遇到7至8月夏天飲料旺季，以及中元節普渡商機，以長青的國民飲料來看，影響非常大。
不過，終於有近一步消息了！製造商大西洋飲料公司（大飲）18日發布公告表示，今年5月25日桃園衛生局命本公司平鎮廠產線暫停作業，公司在第2、3號線在今年11月16日重啟生產，經桃園市衛生局抽驗成品後，符合飲料類衛生標準以及大飲公司制定的管制標準，故同意生產產品並上架銷售。
大飲也提到，接下來要上架的商品，是今年10月27日試生產產品，以及今年11月16日正式生產後的產品，是第2、3號線「蘋果西打」的寶特瓶裝600mL、鋁罐裝330mL的產品。
事實上，過去蘋果西打在2018年時，就曾經有食安上的問題，也是全面下架產品，當時候也被新北市政府衛生局裁罰總計新台幣220萬，後來才又檢驗過關重新上架，直到2023年又一次大規模被檢驗生產水質不符規定及出現不明沉澱物，被桃園市政府衛生局要求暫停生產，二度全面下架商品，期望這次重出江湖，蘋果西打能夠把品質兼顧，讓長期支持品牌的民眾喝得安心！