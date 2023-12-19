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T1／「表弟」卡森斯重磅加盟雲豹　魔獸問再來台灣：留言告訴我！

▲「表弟」卡森斯重磅加盟台啤雲豹，上一季霍華德（Dwight Howard）來台也掀起一陣旋風。（圖／美聯社／達志影像）
▲「表弟」卡森斯重磅加盟台啤雲豹，上一季霍華德（Dwight Howard）來台也掀起一陣旋風。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）重磅加盟台啤永豐雲豹，讓球迷再次瘋狂，程度不亞於上季找來的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）；魔獸也在IG上分享「表弟」加盟雲豹的訊息，並寫道：「如果你希望我去看他現場比賽的話，留言告訴我！」

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「表弟」卡森斯有望在1月20、21、27及28日的4場主場賽事亮相，預計將吸引許多球迷進場看球。對此魔獸也在IG上分享消息，他先用英文寫道：「Let's Go！我要看到你跟張伯倫（Wilt Chamberlain）一樣在那裡單場拿下100分！」

霍華德接著用中文表示，「我在上個賽季時就告訴表弟來台灣打球，現在他真的來了！如果你希望我去看他現場比賽的話，留言告訴我！」

卡森斯目前33歲，身高為208公分、體重約120公斤，是在2010年NBA選秀會上以首輪第5順位被沙加緬度國王選進。生涯共4次入選全明星賽、2次入選NBA年度第二隊。場均可得到19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻，曾是全能型中鋒的代表人物，但生涯卻被傷病給毀掉。

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