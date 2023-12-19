日本公布利率決策前！日圓142盤整 新台幣早盤再貶至31.355元
美國聯準會（Fed）上周暗示明年可能降息，美元指數續在102.46附近盤整，不過，由於日本央行即將公布最新利率決策，日圓兌美元在142.39附近震盪，新台幣兌美元今（19）日早盤則續貶，但貶幅不大，目前最低下探31.355元、貶值4.1分，現在31.33元盤整。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會上周政策利率維持不變，但會後公布點陣圖利率預測顯示，明年有降息3碼可能，美元指數一度失守102。之後，有聯準會官員指稱現在談降息還為時過早，美元指數回到102之上，目前在102.45附近震盪。
至於亞洲主要貨幣兌美元呈現盤整，其中日本央行今日將公布最新利率決策，「負利率」政策是否調整引關注，日圓兌美元早盤在142.23至142.85之間震盪整理，韓元則在1299.15至1303.59兌1美元盤整，離岸人民幣兌美元亦在7.1398至7.1456遊走。
新台幣兌美元今日早盤也續貶，以31.35元、貶值3.6分開出，在台股開紅後翻黑及亞幣盤整之下，新台幣進一步貶至31.355元，貶值4.1分，不過，由於外資近耶誕假期陸續休假，加上市場也在觀望日本最新利率決策結果，新台幣未進一步走貶，目前在31.33元震盪整理。