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Toyz又被罵！現身發200份免費飲料　遭頭香學生嗆「快去關一關」

▲Toyz發免費飲料被搶頭香民眾嗆。（圖／翻攝自Toyz臉書）
▲Toyz發免費飲料被搶頭香民眾嗆。（圖／翻攝自Toyz臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

31歲知名實況主Toyz（劉偉健）4日到「2023星光電競大賞頒獎典禮」頒獎，遭宿敵「亞洲統神」張嘉航當面爆粗口痛罵：「找個販毒的人來頒獎，你們製作單位怎麼做的？」怎料，Toyz昨（18）日現身自家飲料店發送免費飲料，又被搶頭香的民眾開嗆：「我是館粉來跟個風！趕快去關一關販毒狗！」

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▲Toyz在直播中調侃Joeman吸大麻，透露後來被Joeman封鎖。（圖／翻攝自Toyz臉書）
▲Toyz言行爭議不斷，仍有一票死忠粉絲擁戴。（圖／翻攝自Toyz臉書）
Toyz被統神當眾羞辱後，開直播公開道歉，當著6.7萬粉絲面前砸爛世界電競大賽冠軍戒指，宣布退出電競圈，昨天下午4點，他到台中投資的搖料店發送200份飲料，沒想到，被現場排第一名的中興大學學生說：「我2點就過來，我本人是館粉，其實不是特別喜歡Toyz，想說來跟個風，既然都來了，看一下阿館為什麼這麼討厭他！趕快去關一關販毒狗！」

▲200多名粉絲到飲料店排隊，支持Toyz。（圖／翻攝自Toyz IG）
▲▼200多名粉絲到飲料店排隊，支持Toyz。（圖／翻攝自Toyz IG）
▲▼200多名粉絲到飲料店排隊，支持Toyz。（圖／翻攝自Toyz IG）
儘管負面新聞纏身，依然有超過200人到場力挺Toyz，且大多為興大男學生，還有人在活動開始前2小時就來排隊，號碼牌更是火速被索取一空，此前，台中高分院6日對Toyz涉嫌販賣大麻菸彈案進行二審宣判，最終維持一審4年2個月有期徒刑，全案可上訴。

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