挪用公款3920億元！越南女首富將被控上法庭 政府曝最新進展
萬盛發集團董事長張美蘭（Truong My Lan）過去是越南女首富，如今因挪用公款高達125億美元（約等同於新台幣3920億元）而被捕，目前政府在12月17日發出聲明表示會將此案告上法庭。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，越南女首富張美蘭被封為「房地產富豪」，然而去年10月因涉嫌證券詐騙、行賄、挪用公司資產遭到逮捕，張美蘭涉嫌掏空西貢商業銀行（SCB），挪用客戶資金304兆越南盾（約新台幣3920億元），幾乎占了越南今年前3季GDP的6%。
她所掌管的越南萬盛發控股集團在東南亞頗負盛名，旗下產業有房地產、酒店、餐飲業和貿易業，越南最豪華的五星級酒店溫莎，便是出自於該集團，2006年該酒店曾經承辦APEC峰會。
越南公安部在記者會上透露張美蘭被指控在2018至2019年期間將西貢商業銀行（SCB）做為「金融工具」吸金，發行了25批債券，價值超過30兆越南盾，受害的投資者超過4萬2千人，消息一出震驚商界。
越南政府17日在官方網站指出，張美蘭因挪用公款、收賄和違反銀行法規而被起訴，並會在胡志明市人民法院受審。不過，當局沒有說明審訊何時開始。由於貪污金額龐大，此案引起越南民眾的高度關注。