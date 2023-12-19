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中國製造不再吃香！日資曝最看好「這兩國」　海外市場潛力高

▲日本企業最看好的海外市場已變成印度，其次則是越南。（圖／翻攝自Vietnam Plus）
▲日本企業最看好的海外市場已變成印度，其次則是越南。（圖／翻攝自Vietnam Plus）

國際中心賴正琳／綜合報導

過去中國被譽為「世界工廠」，然而經濟疲軟、供應鏈移轉加上人口紅利銳減，如今日本企業已將目光看向東南亞。印度製造業市場發展快速，已連續2年超越中國，成為日本企業最看好的海外市場。看好中國的日資企業佔28.4%，創該調查啟動以來的新低，並首次被越南超越，排名由去年的第2名下滑到今年的第3名。

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《日經中文網》報導，日本國際合作銀行（JBIC）以日本的汽車、電機和電子産業等企業為問券調查對象，採取可多選的方式調查了日本企業開展國外業務時，看好的國家和地區。結果看好印度的日企比例佔48.6%，排在第1名。看好的理由最多的是「當地市場今後的增長性」，印度人口增加及基礎設施的改善也産生了影響。

此外，首度在今年升至第2名的越南，日企有30.1%看好其市場發展。2022年時越南僅在排名的第四名，今年則一口氣贏過中國。越南在廉價勞動力及優秀人才等項目備受好評，分析認為雖然當地員工的工資水平年年上漲，但對勞動成本上升的擔憂還很少。

2015年以後，中國曾經是日企最看好或第二看好的市場，但目前出現了中美對立及中國經濟疲軟等不利因素，導致看好程度下滑，而印度和越南則成為日資企業眼中急速攀升的產業新星。

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