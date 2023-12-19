林韋君街上「磨蹭高大男子」 發電機始祖認了：朋友介紹認識
45歲林韋君以偶像劇《麻辣鮮師》、《海豚灣戀人》走紅，近年事業重心轉移，斜槓當瑜伽老師，號稱「演藝圈發電機始祖」的她，曾和朱孝天、言承旭、林佑威、許紹洋、張勛傑、林佑星多位男星傳緋聞，近日被拍到和身材高大的新歡在街上磨蹭，互動親暱，感情歸屬再度受到關注，對此，林韋君本人向《NOWnews今日新聞》坦承：「是朋友介紹認識。」
記者楊穎軒、羅凌筠／台北報導
據《鏡週刊》報導，某天深夜12點，林韋君和老友唐志中等人在台北東區酒吧門口聊天，不久，穿小背心露出一截小蠻腰的林韋君，跟著其中一名黑衣男走回店裡，半小時後，兩人手牽手走出來，她不時把頭和身體靠在男方身上，黑衣男的手也於林韋君腰際、臀部游移，隨後一起搭上多元計程車離開。
林韋君近年改和圈內人交往，2014年10月結束一段小4歲、2年的遠距離姐弟戀，隔年與在墾丁開民宿的大3歲丁姓男子熱戀，兩人關係維持4年，終究不敵遠距離，2019年林韋君宣告恢復單身，如今又傳出新戀情，針對黑衣男身分，林韋君回應：「是朋友介紹認識的...因為我現在也比較淡出了，細節就不浪費大眾資源多做交代，謝謝關心～」
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