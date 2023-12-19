LINE有聖誕節特效！聊天室打「3關鍵字」跳出花圈 1日限定會下雪
LINE一年一度的聖誕節特效來囉！每年LINE在節慶前後都會出現專屬的聊天室特效，今年聖誕節也不例外，今（19）日推出聖誕特效，只要輸入「聖誕」、「馴鹿」、「叮叮噹」就會出現可愛的熊大、兔兔、莎莉的聖誕花圈相當討喜。
記者周淑萍/綜合報導
繼萬聖節之後，LINE聊天室節日特效再來一波聖誕節，今(19)天開始輸入「聖誕」就會觸發聖誕節的背景特效，可以召喚充滿節慶氣氛的熊大、兔兔、莎莉的花圈，讓LINE聊天室更具有過節氣氛。截止日期的部分，以往大多在聖誕節過後一天的12月26日早上10點，今年也不例外。
如果覺得特效太過可愛，干擾聊天的過程，其實也可以到LINE 設定中將「聊天室背景特效」中關閉。設定路徑：設定→聊天→聊天室背景特效，關閉即可。
此外，還有一日限定小驚喜，在聖誕節當天，LINE聊天室還會下起「初雪」！
下雪特效限定期間
- LINE iOS / Android: 台灣時間 2023/12/25(一) 00:00 至 23:59
- LINE 電腦版: 台灣時間 2023/12/22(五) 17:00 至 2023/12/26(二) 10:00
下雪特效適用版本
-LINE iOS 9.15.0 (含）以上
-LINE Android 10.2.0 (含）以上(且 Android OS 7.1 以上)
-LINE電腦版版本需為4.8.0以上