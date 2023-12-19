「賴皮寮」爭議延燒　國民黨將緊盯賴清德不拆違建進入第幾天

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台北市立委候選人游淑慧也指出，既存違建的重點在於它還是違建，但政府拆除量能不足的情況下，希望既存違建的違建物所有權人自己拆，因為政府要先去拆大型違建，因此，既存違建不是不用拆，而是希望違建所有權人自己拆，不要浪費政府的量能；但如今賴清德將自己家的既存違建變成「副總統紀念館」，甚至是他龍脈的象徵。
游淑慧表示，她在網路上搜索「賴皮」兩個字時發現，萬里宅周圍有五個以「賴皮」為名的景點，甚至包括「美國阿公店溪」，連「賴皮香腸攤」都出現了，賴清德已經變成網友kuso的對象，因為大家拿他沒皮條，只好用這樣子的kuso來發泄情緒，表達對賴清德死不悔改、死皮賴臉的憤怒。她強調，違建是只要道歉改善就能解決的問題，但賴清德的重點不在於他違建的行為，而在於他死不認錯，甚至傲慢的態度，還要操作悲情，不僅將左鄰右舍全部拉出來，還哽咽訴求說被欺壓，但身為副總統的賴清德，曾任立法委員與台南市長，沒有人可欺負你，只有你欺負別人。
游淑慧指出，根據新北市府資料，賴清德老家是2003年完成改建，過程中沒有申請建照，也沒有申請使照，難道當時身為立法委員的賴清德不知道？即便農舍改建都要申請建照，為什麼賴清德老宅改建可不管工安與建築安全，最後也沒有施工驗收，申請使照，當時台北縣長的蘇貞昌是假裝不知道來包庇？還是賴清德都沒有跟蘇貞昌打個招呼？
游淑慧再舉出，網友發現Google街景圖中，有兩名疑似憲兵與國安人員居然手拿掃把及爬草等工具，協助賴清德老家周圍打掃清潔；民進黨說這是抹黑，說賴家附近清潔工作都是由賴清德親友負責，但這兩名清潔人員胸口掛有疑似「證件」的胸章。她質疑，黨國一家，全家都是賴家？國安人員淪落到要拿着掃把、爬草工作幫賴清德老家打掃清潔？真的十分的可悲！
凌濤最後指出，賴清德過去在台南面對南鐵東移的居民是嚴聲斥責，而對自己老家違建卻是哽咽求饒，人家的合法住宅被拆，所以痛哭，但賴清德是違建萬里宅不想拆而痛哭，這就是賴清德面對居住正義時差異的態度。
凌濤表示，去年有林智堅對論文抄襲堅持不認錯，今年有賴清德堅持不認自家老宅是違建，堅持不用拆，所以去年民進黨是一屍5命，今年民進黨可能是一屍15命，包括現在激烈戰區的立法委員選區。賴清德如果還要賴皮不拆，他將每天倒數，看賴清德不拆違建要邁入多少天？如同賴清德當年在台南不進議會，難道賴清德要再創下過去的記錄？國民黨也會持續揭發賴皮寮的真相，還給台灣真正的居住正義。
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