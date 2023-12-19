尾牙獎品超奇葩！他抽中全雞、見雞頭誤認要走路 還有無用電話機
人力銀行今（19）日舉辦「年終獎金發放與舉辦尾牙意願調查」記者會，民眾分享尾牙抽中的奇葩獎品，業務員瓜吉曾在電子公司尾牙時，抽中重達3公斤煮好的全雞，卻嚇到冒冷汗，擔心遇到職場習俗，吃尾牙時，雞頭向著誰，代表老闆請誰走路，好險主管告訴他寓意是「大吉（雞）大利」。
記者李琦瑋／台北報導
yes123求職網今天舉辦記者會，公布「年終獎金發放與舉辦尾牙意願調查」，在年終獎金方面，瓜吉回想，曾有一年任職於傳產業，當時負責歐洲國外業務，原本直屬主管在年底會議時承諾，因為公司外銷金額創新高，大家將拿到超乎想像的年終獎金，實際上後來自己才拿到半個月而已，特地去詢問主管，得到的答覆卻是「有的人連半個月年終都沒有」，在心寒失望之餘，他就決定跳槽。
瓜吉說自己曾遇到年終獎金歸零的狀況，當時在某電子零組件公司擔任國外業務，就任第5年時，有其他公司主動來挖角他，且待遇更優渥，只是想離職的事情被老闆知道後，那一年的年終就完全落空。
但他尾牙抽獎的運氣還不錯，有一年在某家化學公司，瓜吉剛進去半年而已，尾牙時就抽中總經理大獎，市價近3萬塊的單眼相機，可惜好運來得快，去得也快，過年後任職單位遭裁撤，他因此慘遭資遣。
有回是電子公司尾牙，瓜吉抽中重達3公斤煮好的全雞，但一開始他卻嚇到冒冷汗，因為想起有個職場習俗，就是吃尾牙時，雞頭向著誰，代表老闆請誰走路的意思。不過主管要他放心，還不忘提醒諧音「大吉（雞）大利」，後來也沒被要求離職，這才鬆了一口氣。
任職於飯店業的Karena則分享，有一年在飯店業任職時，抽獎項目都是合作廠商提供的，但價值不算太高的小家電，結果自己竟然抽中很不實用的「家用電話機」，畢竟現在會安裝或使用家用電話的上班族越來越少，她當下就以200元轉賣給同事。