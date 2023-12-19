最優享3.3元1里！出國刷對信用卡　相當於額外賺到1張機票

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國泰長榮聯名祭出「倍速哩遇」優惠權益，限時推出「消費最優5元累積1哩程」，並祭出長榮官網購票搭機，最優累1哩送1哩的超殺累哩機制。新戶核卡後60天內首刷消費達檻，樂享新戶首刷滿額最優刷50000元送50000哩，活動期間卡友最高可累積獲取133000哩，相當於兌換1張長榮航空歐美豪華經濟艙來回機票所需哩程數，省下4萬多的機票錢。
台新國泰聯名卡，除明年起卡友生日當月購票5折起，國泰航空官網購票5元1里回饋無上限，原先「越飛越有哩」計畫，除最優5元1里外，首次納入LINE Pay消費，加速卡友累積里數，另提供「環宇商務通關服務」1年最高4次，新戶申辦滿額最高再享13.5萬里數，相當於可兌換巴黎特選經濟艙來回機票1張，再加上東京經濟艙來回機票1張。
除了航空聯名卡之外，瞄準民眾出國熱潮，國泰世華銀行亞洲萬里通聯名卡也從2023年12月至2024年2月的旅遊旺季期間，推出活動期間登錄且國內消費每滿1萬元加贈500里（上限3000里），國外消費每滿1萬元再加贈1000里（依各卡等上限為準，最高3萬里），換算下來，卡友在活動期間消費滿額，最高國內享6.7元1里、國外5元1里。
不僅如此，卡友生日月份回饋更高達國內4元1里、國外3.3元1里。換言之，若符合最高回饋，相當於生日當月國外消費滿3萬元，便可額外賺到１張國泰航空「台北/高雄-香港」單程飛行獎勵機票的里數，且這次國泰世華亞洲萬里通聯名卡加碼活動期間，累積總消費前80名，再贈「1萬元國泰航空官網購票機票折抵券」。
此外，星展銀行（台灣）整併完成花旗在台消金業務後，率先針對飛行卡展開換發作業，並瞄準高端商務客與旅遊族群，推出全新頂級金屬飛行卡，強調累積哩程最優享1比1自由兌換4大航空的哩程獎勵計畫，新戶申辦核卡60天內刷滿新台幣5萬元，再享首刷禮3.5萬點飛行積金，相當於可兌換日本或韓國經濟艙單人來回機票1張 ，而首波換卡作業也將在12月底啟動。
面對市面上這麼多航空卡，該怎麼選擇？Money101金融比較平台行銷公關副理張書敏接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，申辦航空哩程卡前可評估是否聯名卡或非聯名卡，經常搭同間航空或航線的族群，特別適合申辦航空聯名卡，回饋率高達1.5%至10%不等。對於沒有固定搭乘航空公司的民眾，就可選擇像是星展銀行飛行卡等，只是消費者在選卡時，也別忘將年費放入一同評估。
信用卡達人周湘台受訪時則表示，以信用卡回饋來看，哩程回饋是所有信用卡回饋比率最高，像現金回饋一般最高就是3%，哩程回饋以目前最高5元換1哩，回饋率可達6%以上，而且又以航空聯名卡最好用，可以提供更多聯名航空優惠，包括升等。當然，也有一種狀況是對搭乘航空沒有要求或世界各地跑，就不一定要辦聯名卡。
不過，他說，通常空中飛人自己就會會有很多張航空聯名卡，只是每次消費也只能選一張卡刷，因此，一般就會抉擇要刷那張卡或以下次旅程會搭的航空為主要考量，而且想要快速累積哩程，周湘台建議，可以幫家人辦附卡，全家消費集中火力刷同一航空聯名卡，這樣可以加快累積哩程換機票，全家就可以一起可出國旅遊。