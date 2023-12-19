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總統大選明年1/13投票！具投票權勞工放假1天、出勤加班費這樣給

▲明年1月13日為總統大選，勞動部指出，雇主應依法讓具投票權勞工放假1天，且工資照給，出勤應給加班費。（圖/NOWnews資料照）
▲明年1月13日為總統大選，勞動部指出，雇主應依法讓具投票權勞工放假1天，且工資照給，出勤應給加班費。（圖/NOWnews資料照）

記者李琦瑋／綜合報導

明年1月13日為第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票日，勞動部近日通函給中央及地方相關單位，提醒當天為投票日，雇主應依法讓具投票權勞工放假1日，且工資照給；若徵得勞工同意於投票日出勤，應不妨礙其投票，並給加班費。

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第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於民國113年1月13日投票，中選會預估選舉人數約1950萬人、其中有102萬8000名首投族，選務人員將超過20萬人。

勞動部指出，中選會上週發函勞動部，依《總統副總統選舉罷免法》第5條之1及《公職人員選舉罷免法》第5條之1規定，明年的投票日為了便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，當日依法為應放假之日。勞動部已將通函轉知各界提醒雇主，若要求勞工出勤應依相關規定辦理。

勞動部說明，1月13日投票日當天，具有投票權且當天原屬工作日的勞工，雇主應讓勞工放假一日，工資照給。選舉當天放假「1日」是指1月13日午前0時至午後12時連續24小時，因投票權僅能在投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日對調實施。

勞動部表示，雇主若徵得勞工同意於投票日出勤工作，應不妨礙其投票，並加給當日出勤工資，計算方式有3種類型：

一、 原屬勞工的工作日：應加倍發給出勤時段的工資。舉例：勞雇雙方約定當天出勤8小時，勞工外出投票的2小時給予正常薪資、返回工作的6小時，應給2倍薪資。

二、 原屬勞工的休息日：以加班規定發放工資。依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給的規定計算，工作時間在2小時以內者，其工資按平日每小時工資額另再加給1/3以上2小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給2/3以上

三、跨日班：投票前一天給予正常薪資、投票當天為薪資的2倍

至於媒體工作或批發零售業等，勞動部說，只要具投票權勞工的工時落在24小時之內，雇主都要加給工資，亦即「上班幾小時就要加倍相對的時數」。

勞動部提醒，若雇主未依法給假或給薪者，可處2萬元以上，最高100萬元的罰鍰，並應補給工資。

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