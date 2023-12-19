藍綠狹路相逢！羅廷瑋主任涉買連署書　石國勳「為民服務不犯法」

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李天生受訪完畢，石國勳隨即出現、要求李天生代替江肇國接下他的挑戰書，並批評江肇國躲在鏡頭後面，做不敢出來面對的事情，意圖使他的對手不當選，選區內到處有民進黨市黨部懸掛的抹黑布條，因此今天要來提告江肇國涉嫌誹謗、違反《選罷法》意圖使人不當選等罪。
媒體追問江肇國出示的對話及錄音檔是不是他？石國勳坦言「是我本人」，並表示，自己非常坦蕩蕩，一切交由司法程序調查，若有任何不法都由司法判定。他強調自己身為里長就要做選民服務，有里民支持郭台銘，他就介紹管道，讓對方自己與郭辦對接，即便對方不是他的選民，也不可能拒絕，這是基本道理。媒體再追問「1份300元、100份3萬元」一事，石國勳表示「相關證據都交給檢調調查」。
江肇國事後受訪，表示今天李天生提出的錄音檔和截圖證據，是羅廷瑋團隊主任石國勳涉嫌犯罪的行為，石國勳強調里長為民服務，卻提告《選罷法》意圖使人不當選，是在模糊焦點打烏賊戰，要告《選罷法》，也該是羅廷瑋本人出來告。
江肇國批評，沒看過這麼囂張的犯罪嫌疑人，石國勳是羅廷瑋的服務處主任、要栽培的議員接班人，兩人有師徒、老板和主任之間的關係，行為應該由羅廷瑋負責，但面對全民質疑、檢調立案調查，石國勳卻只會侵門踏戶、轉移焦點。
江肇國說，羅團隊要幫郭台銘連署，這是國民黨的家務事，他管不著，但裡面有涉及不法情事，在3萬元換100張的過程中，羅團隊有沒有順便幫自己拉票？涉及《賄選罪》才是案情重點，建議石國勳趕快去地檢署向檢察官說清楚，不要再四處鬧場。
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