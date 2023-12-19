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藍綠狹路相逢！羅廷瑋主任涉買連署書　石國勳「為民服務不犯法」

▲石國勳拿著挑戰書，法警以優勢警力隔開雙方陣營。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.19）
▲石國勳拿著挑戰書，法警以優勢警力隔開雙方陣營。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.19）

記者顏幸如／台中報導

民進黨台中市立委候選人江肇國指控國民黨對手羅廷瑋團隊主任石國勳，涉嫌以賄賂方式替郭台銘進行連署，石國勳昨到江肇國服務處踢館，今天戰場轉到台中地檢署。民進黨部主委李天生前往提交證據狀，與前往提告的石國勳狹路相逢，石國勳承認lLINE截圖、錄音檔都是他的，但「只是里長的選民服務」。江肇國則反譏石國勳只是犯罪嫌疑人，非候選人憑什麼提告「意圖使人不當選」。

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石國勳與民進黨台中市黨部，昨先後預告今（19）日將到台中地檢署提告。市黨部主委、市議員李天生表示，昨天江肇國揭發石國勳以「業績就是希望我給你3萬元，你能夠幫我簽100份回來」的方式，取得民眾連署書，涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》。由於中檢透露現已偵辦中，「很多人知道這事，不只向我們檢舉，司法也循程序偵辦中」，為免浪費司法資源，原定的提告改成提交證據狀，今天交付錄音檔和LINE截圖給檢方。

李天生受訪完畢，石國勳隨即出現、要求李天生代替江肇國接下他的挑戰書，並批評江肇國躲在鏡頭後面，做不敢出來面對的事情，意圖使他的對手不當選，選區內到處有民進黨市黨部懸掛的抹黑布條，因此今天要來提告江肇國涉嫌誹謗、違反《選罷法》意圖使人不當選等罪。

▲民進台中市黨部主委李天生今前往地檢署提交證據狀並受訪。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.19）
▲民進台中市黨部主委李天生今前往地檢署提交證據狀並受訪。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.19）
媒體追問江肇國出示的對話及錄音檔是不是他？石國勳坦言「是我本人」，並表示，自己非常坦蕩蕩，一切交由司法程序調查，若有任何不法都由司法判定。他強調自己身為里長就要做選民服務，有里民支持郭台銘，他就介紹管道，讓對方自己與郭辦對接，即便對方不是他的選民，也不可能拒絕，這是基本道理。媒體再追問「1份300元、100份3萬元」一事，石國勳表示「相關證據都交給檢調調查」。

江肇國事後受訪，表示今天李天生提出的錄音檔和截圖證據，是羅廷瑋團隊主任石國勳涉嫌犯罪的行為，石國勳強調里長為民服務，卻提告《選罷法》意圖使人不當選，是在模糊焦點打烏賊戰，要告《選罷法》，也該是羅廷瑋本人出來告。

▲江肇國呼籲石國勳向檢方說明清楚，勿到處鬧場。（圖／江肇國競總提供，2023.12.19）
▲江肇國呼籲石國勳向檢方說明清楚，勿到處鬧場。（圖／江肇國競總提供，2023.12.19）
江肇國批評，沒看過這麼囂張的犯罪嫌疑人，石國勳是羅廷瑋的服務處主任、要栽培的議員接班人，兩人有師徒、老板和主任之間的關係，行為應該由羅廷瑋負責，但面對全民質疑、檢調立案調查，石國勳卻只會侵門踏戶、轉移焦點。

江肇國說，羅團隊要幫郭台銘連署，這是國民黨的家務事，他管不著，但裡面有涉及不法情事，在3萬元換100張的過程中，羅團隊有沒有順便幫自己拉票？涉及《賄選罪》才是案情重點，建議石國勳趕快去地檢署向檢察官說清楚，不要再四處鬧場。

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