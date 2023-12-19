劉德華人前優雅扮律師！《潛行》揭他「心狠手辣真面目」黑白通吃
香港犯罪動作電影《潛行》由男神天王劉德華監製主演，領軍金獎影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙等實力派演員共同演出。劉德華化身最狠反派，人前是個溫文儒雅的律師，但實則是個心狠手辣的毒梟：「《潛行》中的角色完全符合了我的想法，雖然狠到無法無天，但對自己在乎的人又重情重義，是個很複雜、多面向的角色。」
記者黃雅琪／綜合報導
電影《潛行》預告中，劉德華利用暗網直播操控販毒，為了毒品事業謀財害命，卻又在法律的保護下全身而退，囂張作惡的手段讓人害怕，他也忍不住說：「這次的角色真的壞透了！」但劉德華演出的最狠反派，有著多變的性格，對毒品生意是出手狠毒，面對警方追查也毫不退讓，但對看重的人卻有情有意。而在幕後，劉德華也是最狠的監製，從劇本創作開始便深度投入參與，拍攝期間就算沒有自己的戲，也幾乎天天到現場，仔細盯著拍攝的每個環節。
新生代演員朱鑑然扮演被懷疑是臥底的警察，被林家棟帶去公海施以水刑，毒打要他供出其他臥底的身分。朱鑑然被倒吊浸入水中十多次，讓他直呼是從影以來的一大挑戰！雖然他曾是香港游泳代表隊的一員，水性極佳，但面對這樣的水刑，頭上還被綁上塑膠袋，他也拍得心驚膽跳：「我真的很怕拍到一半會窒息，但慢慢有掌握到呼吸的節奏，可以保護好自己。」
每次一喊卡，對手林家棟便會趕忙協助將朱鑑然從水中拉回船上，再拍拍他的背緩和他的呼吸，拍痛毆戲時也都儘量夠狠又精準的出手，減少重拍的機會，讓朱鑑然直呼感謝：「家棟哥和導演都很有耐性的指導我，讓我把動作調整到最好，讓畫面更有說服力。」《潛行》將於2024年1月19日上映。
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