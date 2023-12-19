囤房稅2.0三讀通過！採全國歸戶、非自住稅率最高4.8%
立法院會今（19）日三讀通過《房屋稅條例》部分條文修正案，三讀條文明定，房屋稅將從現行縣市歸戶，改採全國歸戶，法定稅率自現行1.5%至3.6%，調升2%至4.8%，強制要求地方應按全國持有戶數，制定差別稅率，全數累進課徵；全國單一自住稅率自現行1.2%降至1%，以鼓勵房屋有效利用及合理化房屋稅負目標，將於明年7月1日上路，反映於後年5月的房屋稅單。
記者陳威叡／台北報導
為減輕單一自住房屋稅負、鼓勵房屋有效利用及合理化房屋稅負目標，立法院會今日三讀通過《房屋稅條例》部分條文修正案。
三讀條文明定，酌降房屋現值在一定金額以下全國單一自住房屋稅率為1%；而非自住住家用房屋改採全國歸戶，調高其法定稅率範圍為2%至4.8%，各地方政府均應參考財政部公告基準，按房屋所有人全國持有戶數訂定差別稅率並採「全數累進」課徵。
三讀條文明定，房屋稅也由現行縣市歸戶，改採全國總歸戶，以全國為單位計算房屋總數，將於明年7月1日上路，反映於後年5月的房屋稅單。朝野政黨也期盼房屋稅差別稅率2.0方案，減輕單一自住者負擔、增加多屋族及空置房屋持有稅負，具空屋稅精神，符合公平正義。