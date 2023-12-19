徐巧芯也去朝聖！到賴清德萬里老家旁設新地標 透露現場人很多
民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區老家涉違建，引發社會議論，更有民眾惡搞，將其周邊設置「賴皮寮」、「賴皮村」、「偉建公園」等打卡地標，國民黨台北市議員徐巧芯今（19）日更悄悄前往朝聖，並發文「猜猜我在哪」，還hashtag功德院、泣不成聲等，而他也在留言處透露，他設了一個新的打卡點「泣德功德院」。
記者林莞茜／綜合報導
賴清德萬里老家涉違建爭議，周邊遭民眾惡搞成Kuso景點，如賴皮石頭步道、賴皮寮森林休憩園區、忠孝仁愛禮義廉紀念公園、賴皮村、偉建公園、侍衛休息花園等，雖部分地標經查已經下架或搜尋不到，但仍有網友前往朝聖。
國民黨台北市議員徐巧芯昨日就在臉書上，發佈「2023最新熱門打卡地點」民主綠建築賴皮寮，諷刺地表示「看起來很適合參訪一番」，還反問「聽說來這裡拜過，會特別容易哭鼻子，是真的嗎？」，今日他更是悄悄前往該處，俏皮地打卡，更稱「仔細看看貼掉了什麼字」，並要大家猜猜看他在哪。
台中市立委候選人林家興立刻在底下留言「副總統成長老家」，讓徐巧芯馬上回「眼力好」，網友也笑稱「這兩天谷歌地圖，竟然比氣象變化來的快」，徐巧芯也回應自己已設打卡點，從截圖中可以看到，新的打卡點為「泣德功德院」，地址是中福路84號，甚至有網友回明天要去朝聖，徐巧芯還告訴他現場「人還蠻多的。」