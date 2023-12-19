台南演唱會連發！熱情粉絲搶佔位　南市府：清場情非得已

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在警察局第四分局協助之下，市府人員將現場佔位物品集體收取、存放。「清場是為了給大家更公平，更美好的演唱會品質」，主辦單位新聞及國際關係處強調，由於現場舞台施工仍在最後階段，且為了公平性考量，將不定時執行清場作業，並將移走現場佔位物品並不負責保管，建議粉絲們當天再來即可。
2024台南市耶誕跨年系列活動，如下：
台南好young馬丁耶誕晚會
時間：12/22晚上19:30-20:30
地點：南紡購物A2館戶外--南紡廣場
Martin Hurkens、Marjolein
搖滾耶誕演唱會
時間：12/23晚上18:30-22:00
地點：永華市政中心西側廣場
輝人WHEE IN、林宥嘉、告五人、高爾宣、麋先生、葛西瓦、文慧如、Martin Hurkens、Marjolein
台南好Young跨年晚會
時間：12/31晚上18:00-01:00
地點：永華市政中心西側廣場
金世正、卡莉怪妞、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光
南瀛跨年晚會
12/31晚上
地點：新營南瀛綠都心公園
艾怡良、陳建瑋、康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范（范庭瑜）、潤少、影子計畫、康康、張羽靚、六庫樂團