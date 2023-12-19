「華泰名品城Outlet」進駐嘉義！官方曝最新進度 新百貨接力登場
全台最大美式Outlet「華泰名品城」確定開新分店，即將進駐嘉義高鐵站正前方，將規劃2至3層大型購物中心、餐飲、休閒娛樂，官方回應，不會複製另一個桃園華泰名品城到嘉義，目前還沒有收到政府正式得標的公文，商場相關規劃要等之後擇期再公布。此外，遠東SOGO大巨蛋第一期D區將在明年搶先登場，主力商場則預計要等到2025年。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據交通部鐵道局表示，華泰名品城旗下子公司「格珞麗亞企業股份有限公司」得標高鐵嘉義車站特定區開發經營案，將把美式Outle帶進嘉義，土地面積近3萬坪，預計規劃2至3層樓的大型購物中心，並且分三期開發，第一期將在2028年正式營運。
華泰名品城官方今日透露，不會複製另一個桃園華泰名品城到嘉義，不過目前也還沒正式收到得標公文，因此近一步的商場規劃還得擇期之後公佈。
而董事長兼總經理梁曙凡也曾說明，南部新分店將維持華泰名品城的經營原則「不會有原價商品進到商場」，而目前桃園店商場平均都有65折以上的優惠，至於買氣相當夯的「國際精品類」還要等賣場陸續動工、招商後，才能確定有哪些品牌進駐。
此外，在華泰名品城嘉義店登場前，遠東SOGO大巨蛋第一期D區的餐廳，預計將在明年5月登場，影城進駐的商場預計要等得2024年底，百貨主力商場B棟將會有眾多精品進駐，則預估要2025年才會正式開放。