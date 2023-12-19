啦啦隊沐妍空窗10年有小鮮肉追求！凍卵12顆找對象 願意先有後婚
樂天女孩啦啦隊芷軒與樂天最美主持人沐妍，今（19）日一同出席時尚服裝品牌活動，有趣的是，相差21歲的兩人，還以「偽母女檔」的身分走秀，但完全看不出年齡差距，宛如親姊妹一樣，還帶來韓國女團IVE的《BADDIE》舞蹈。談到感情狀態，沐妍坦承已經單身10年，雖然有追求者，但因為年齡相差10歲的關係，一切都還在觀察中。
記者詹鎰睿／台北報導
現年41歲的沐妍，雖然和才剛滿20歲的小學妹芷軒差了21歲，但兩人感情非常好，沐妍更笑說，她有時候會把芷軒當成女兒來看待，承認很照顧對方。芷軒害羞地爆料，徵選會的時候，沐妍一看到她的表演就說「我好喜歡妳喔。」見證兩人的好感情。
談到感情狀態，沐妍坦承現在空窗10年之久，上一任感情已經是2013年的事了，目前確實身邊有幾位小鮮肉正在追求中，可是都相差10歲以上，一切都還在觀察中。而被問及是不是棒球界還是樂天球團裡面的？沐妍則直呼：「年紀太小了，我都可以生他了。」球員不是已經結婚，就是才剛入職棒的20歲年輕人。
工作繁忙的沐妍，除了球團，還有主持活動等等，她透露去年有抽出時間凍卵，取了13顆、凍了12顆，比例很完美，迫切地希望快點生小孩。沐妍也開出條件，希望男方有肩膀、工作穩定，最好有車有房，像她一樣樂觀，如果還是找不到對象，沐妍笑說，最壞打算就是找一位基因不錯的先生，完成終身大事，不排除先有後婚。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁