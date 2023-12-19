成敗都蘋菓西打！大飲爭議多　產線停工、下市危機還連虧5年

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其實早在2018年11月，大飲旗下蘋菓西打2公升裝部分產品變質、出現沈澱物。當時大飲一開始對外指出是因為搬運過程封蓋熱漲冷縮導致空氣跑入才會影響品質，後來又改口說是生產線的機械故障所致，讓外界認為公司第一時間就是在說謊。
隔年2019年4月爆發財務危機，會計師罕見對大飲財報出具「無法表示意見」之查核報告，主要是無法針對3筆不動產交易背書，使大飲股票一度暫停交易，等恢復交易後股價重挫慘跌停，一度面臨下市危機。當時公司出面召開記者會，表示自從遭逢食安疑慮後，公司努力進行組織調整，針對外界質疑經營有問題，大飲強調公司經營營運狀況非常健全完整，財務帳上現金充沛，不動產狀態也非常良好。
但之後不斷又爆出蘋菓西打有沉澱物，今年4、5月份遭民眾檢舉產品出現混濁物，衛生局前往桃園平鎮廠檢測時，認定水質不符規定、出現不明沉澱物，立即命令停工3條產線，停工比例佔公司高達99%，隨後6月又有員工爆料公司積欠薪水未給。
而大飲為了求生存，今年9月初公告處分台南市佳里區7筆不動產，土地均屬非都市土地，為特定農業區甲種建築用地，將用於營運資金需求，但輸入重訊時，卻將交易金額1.38億元誤植為處分利益，真正的處分利益為4043.23萬元，兩者相差3.4倍，讓人不禁懷疑是不是經營團隊螺絲鬆了。
由於飲料市場競爭激烈，再加上疫情聚會減少，大飲已連續5年出現虧損，2022年每股淨損 1.34元，今年第1季每股淨損0.34元。而今年5月產線停工之後，大飲7月出現「負營收」29萬元，主要是營收大幅衰退，完全沒有產品銷售所致，且停工之後主要銷貨退回單在7月入帳，因此出現負營收。
再來看看大飲股價，以2010年8月中約28元，為近5年最高，隨後節節敗退，2019年爆發財務危機時，股價來到9.72元附近，之後2020年3月中來到谷底5.45元，2023年5月停產，股價在6元附近徘徊，直到昨日宣布蘋菓西打將重新上架後，今股價一度飆漲停，但沒能鎖住，終場漲0.6元，收在7.39元，漲幅8.8%。
在2022年大飲ESG永續報告書上指出，公司銷售產品有「蘋果汽水、包裝飲用水及果汁飲料」等，其中銷售佔比中，光是蘋菓西打就占了高達94.5%，大飲曾經因蘋菓西打而輝煌，但也因為蘋菓西打而被打落神壇，不過這次蘋菓西打能重出江湖，受到許多網友期待，畢竟它台灣汽水霸主的地位依舊無人能及。不過目前大飲股價個位數，有分析師透露許多投資人偏愛低價股的爆發力，但同時伴隨而來的可能是高風險，提醒民眾多加注意。