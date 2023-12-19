Netflix1月片單！阿湯哥《捍衛戰士》、《進擊的巨人》14部全下架
2023年將邁入尾聲，Netflix今（19）日宣布，2024年1月將下架14部作品，當中包括由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士》、日本超夯動畫《進擊的巨人OAD》、韓國電影《一怒為紅顏》等等；同時也將推出，由奧斯卡影后楊紫瓊主演的新戲《兄弟之道》、朴敘俊和韓韶禧《京城怪物：第2部》等強檔作品。
記者黃雅琪／綜合報導
接檔的2024年Netflix依舊提供強檔、多元且精采的內容給大家！楊紫瓊新戲《兄弟之道》、朴敘俊和韓韶禧《京城怪物：第2部》、凱文·哈特《偷破天際線》、《人如其食：雙胞胎飲食實驗》、《夫後之旅》、《盲婚試愛：瑞典篇》、《maboroshi：愛麗絲與特蕾絲的虛幻工廠》、《光譜上發現愛：第2季》、曹政奭《魅惑之人》、《酷男的異想世界：第8季》、《古柯鹼教母葛蕾斯達》、《低谷醫生》以及《迷宮飯》接續上映！
《兄弟之道》由奧斯卡影后楊紫瓊、台灣潛力新星錢裕揚以及李松璞領銜主演。劇情敘述台灣「玉龍幫」老大慘遭謀害，身為長子的「椅劍」查爾斯（錢裕揚 飾）立即飛往洛杉磯保護媽媽（楊紫瓊 飾），以及未見過江湖的弟弟布魯斯 （李松璞 飾）。《兄弟之道》由《美國恐怖故事》、《尖叫女王》執行製作人布萊德·佛查克和Byron Wu共同創作，為觀眾獻上最精采動作場面，最搞笑、最溫馨的家庭戲碼。2024年1月4日上架Netflix。
Netflix1月也將陸續下架14部作品，劇集部分有：《浪漫醫生金師傅：第2季》、《進擊的巨人OAD》、《改造野豬妹》、《家的記憶》、《男朋友》、《鞋貓劍客：魔法書中逃》；即將下架的電影為：《沼澤謀殺案》、《止水》、《玩命再劫》、《捍衛戰士》、《航站情緣》、《末日之戰》、《以你的名字呼喚我》以及韓片《一怒為紅顏》。
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