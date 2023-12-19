抗低溫吃牛肉鍋！民生輝中午賣燴飯 穿紅或綠「牛肉燥飯吃到飽」
▲位在東區的「民生輝溫體牛肉火鍋」主打台南正宗滋味，以牛腩與新鮮蔬果每日熬煮打造自然鮮甜湯頭，被網友稱「東區最強台味火鍋」，將推出午間餐點，並有12月優惠，可享牛肉燥飯吃到飽。（圖／記者葉盛耀攝）
記者
葉盛耀/綜合報導
｜ 2023-12-19 17:35:21 2023-12-19 17:38:57
富錦樹集團旗下「民生輝溫體牛肉火鍋」開幕後造成廣大迴響，主打台南正宗滋味，新鮮蔬果每日熬煮打造自然鮮甜湯頭被網友稱「東區最強台味火鍋」！延續米其林星級台菜的堅持，台式火鍋加台式熱炒的雙組合，傳承台灣深植人心的好味道！整鍋蔬果與牛腩熬製的牛肉湯與新鮮現切的溫體牛肉火鍋，並以復古台式裝潢勾起兒時回憶。在網友的奮力敲碗下，即日起推出午間限定新品，且有近半價優惠。整個12月晚間來「民生輝溫體牛肉火鍋」打卡＋穿著有紅或綠，能享溫體牛肉燥飯吃到飽。另外，北投大地酒店與桃園「穿越 Pass Through 川粵百匯」，都推出聖誕老人裝扮享優惠活動，最低為5折。
台南出生長大的創辦人吳羽傑Jay 還原家鄉的味蕾記憶，打造東區巷內充滿復古情調的民生輝溫體牛肉火鍋。牛肉火鍋湯頭標榜以大量牛腩和滿滿的蘋果、洋蔥、玉米、白蘿蔔等新鮮蔬果下鍋熬煮超過48小時，堅持以台南傳統的繁複製程完整復刻到台北。 開幕至今收到眾多鐵粉與上班族敲碗希望增加午餐時段，終於即日起推出午間限定「蔥爆溫體牛肉燴飯」，及每天限量50份的「蔥爆牛舌燴飯」，牛舌是手工切片與香氣撲鼻的青蔥一同爆炒，香氣與醬汁裹滿牛舌，因牛舌共分四個部位，因此每片牛舌入口可品嚐到不同區段的口感，像是脆感、嫩度、鮮味等，即日起至12月底前再享打卡送溫體牛肉湯。 ▲民生輝溫體牛肉火鍋堅持以台南傳統的繁複製程，將台南牛肉鍋完整復刻到台北，並搭配多樣化的熱炒小菜等。（圖／記者葉盛耀攝） 另外還有優惠活動，因應 ▲民生輝即日起推出午間限定的兩款燴飯，包含「蔥爆溫體牛肉燴飯」及每天限量50份的「蔥爆牛舌燴飯」。（圖／記者葉盛耀攝） 12月 聖誕節，只要晚餐時段到民生輝用餐，穿著紅色或綠色，佔比全身的50%，並完成Google留下好評＋喜愛民生輝的菜色，將 送溫體牛肉燥飯吃到飽。 至於大地酒店，則是推出12月25日前周一到周四期間到喜歡西餐廳點選每人2380元+10％的「愛與和平聖誕套餐」，只要其中一位穿著聖誕老公公裝扮(含帽子/上衣/褲子，搭配鬍子與禮物袋尤佳)，即享聖誕大餐第二套半價超值優惠，每日上限10客。 ▲只要晚餐時段到民生輝用餐，穿著紅色或綠色，並完成Google指定任務，將送溫體牛肉燥飯吃到飽。（圖／記者葉盛耀攝）
桃園「穿越 Pass Through 川粵百匯」則因應聖誕節推優惠。即日起至12月31日凡到店用餐全程穿著聖誕相關服飾，並在「穿越 Pass Through 川粵百匯」的臉書或IG標記，且打卡發文，即可享有優惠。戴聖誕帽用餐者享9折；戴聖誕帽同時著聖誕裝(褲裝/裙裝)，單人用餐現打7折；若再加上戴上聖誕老人鬍子，即穿戴完整版聖誕老公公、聖誕辣妹裝扮，享5折超殺用餐優惠。
▲桃園「穿越 Pass Through 川粵百匯」則因應聖誕節推出全程穿著聖誕相關服飾，最低有5折。（圖／「穿越 Pass Through 川粵百匯」提供）