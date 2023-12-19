巷仔內／劉德音退休！台積電雙首長退場　八面玲瓏魏哲家揮軍備戰

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不過，當時台積電要實施雙首長制也引起許多討論，市場有人認為台積電會實施雙首長制，是因為之前張忠謀第一次交棒給蔡力行，卻引發金融海嘯下的裁員風波，才讓他後來有了雙首長制的念頭，但也有人認為會不會造成多頭馬車、一山不容二虎的情況發生？
為此，魏哲家曾說「我們（與劉德音）的問題不在意見分歧，而是有太多時候是意見相同」。針對「護國神山」要執行雙首長制，當時台積電獨立董事、同時也是宏碁創辦人的施振榮當時就表示，雙首長制在國外行之多年，只要配合得好就能更上層樓，像是最成功案例就是英特爾和高盛，雙雙採用雙總裁制，而微軟、花旗、摩托羅拉也曾有過雙領導制。
劉德音出生於台灣台北，高中畢業於建中，之後取得台灣大學電機工程學士學位，並前往美國加州大學柏克萊分校獲得電機暨電腦資訊碩士和博士學位。他曾於美國英特爾和AT&T貝爾實驗室工作，1993年加入台積電，擔任工程副處長一職。
根據親近劉德音的人表示，劉個性溫暖踏實，天資聰穎卻也非常努力，不愛露鋒芒，有修養又有耐力，業務交給他總能細心完成，且很能耐得住性子。因此1995年協助建立台灣首座八吋晶圓廠，2000年又擔任台積電收購世大積體電路負責人，並一路爬到董事長的位置。
近年台積電運動會上，劉德音帶領一票高層跑完1200公尺，但結束後臉不紅氣不喘，面對公司高層、外賓與媒體仍能風度翩翩、不疾不徐，只是即便領軍台積電有成，但外界沒想到，接棒才5年的劉德音會選在此時退休，雖然他表面上說要多陪家人，但真正退休的原因也成為話題。
至於有望接任董事長的副董事長兼總裁魏哲家，與劉德音則是完全不同個性，魏個性幽默，總能在公開場合讓大家哄堂大笑。魏哲家出生於台灣南投縣鹿谷鄉，後來搬到台中並就讀台中一中，之後在交大獲得電子工程學士與碩士學位，並前往美國耶魯大學獲得電機工程博士學位，他曾在德州儀器技術研發部門，歷任意法半導體邏輯暨SRAM技術開發資深經理、新加坡特許半導體公司資深副總經理。
魏哲家在1998年進入台積電，即便個性幽默，但在工作上一絲不苟，他態度認真負責，擅長執行面與速度感，外界認為這歸功於他的處事靈活，包括與客戶、供應鏈和協力廠商，他都能發揮他八面玲瓏的能力，未來台積電董座一職將可望交棒給他。
不過魏哲家今年同樣也是69歲，要說退休，他的年紀也不遠了，且台積電正值海外設廠擴張的階段，日本熊本廠進度超前、二廠也有譜；美國廠才剛解決勞資爭議，正要衝進度；德國廠補貼危機搞定，將正式展開整體規畫。且地緣政治風險仍在、產業露出曙光但仍有不確定性，還有新世代先進製程1.4奈米到底設廠何處都是魏哲家帶領「護國神山」所必須要持續思考的課題，台積電換了董座，只能說強敵環伺、挑戰依舊滿滿，不僅台灣民眾關注這座神山，國際大廠也都在看。