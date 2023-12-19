10女控NONO性侵、性騷　3案北檢不起訴其餘移轉管轄

蘇貞昌稱讓陸失業者來台「會害台灣沉下去」　侯辦：開始練肖話

▲侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰痛批蘇貞昌開始「練肖話」。（圖／NOWnews資料照）
▲侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰痛批蘇貞昌開始「練肖話」。（圖／NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

前行政院長蘇貞昌今（19）日在台南輔選，提到中國現在失業人口達3000萬人，若開放，只要100萬人來台灣就慘了，對此，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰痛批蘇貞昌「開始練肖話」，更指出勞動部即將和印度簽屬MOU，反問「開放引進印度移工是正要發生的進行式，到底會來多少人？10萬、9萬9999？」酸行政院長陳建仁說得不清不清楚，那要不要蘇前院長來代答。

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陳柏翰指出，關於大陸人士來台就業，兩岸人民關係條例第11條都規定得清清楚楚，當過行政院長的蘇貞昌不會不知道，但蘇貞昌老縣長為了搶救民進黨的選情，選擇步上謝長廷、賴清德的造謠後塵，開始大打恐中牌，「查甫找無工、查某找無尪、囝仔得去黑龍江」、民航機內藏解放軍的木馬屠城，十多年過去了，這些民進黨的謠言一件都沒發生，才是不折不扣的「肖話」。

陳柏翰表示，引進印度移工，行政院長陳建仁、勞動部都已陸續證實，正在與印度洽簽移工合作備忘錄（MOU），但對於會引進多少移工、影響哪些產業，都只說會再討論，陳建仁甚至無視《彭博社》報導移工人數可能高達10萬，稱那是境外團體故意散布的謠言。

陳柏翰說，國人至今已經等了1個多月，都等不到陳建仁的具體回應，反酸「還是蘇貞昌要不要根據印度失業人口，來預估一下會引進多少印度移工？」。

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