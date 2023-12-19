游顥宣佈投二選區穩定領先9.7%　蔡培慧：若相信可在家躺著選

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國民黨南投縣第二選區立委候選人游顥陣營今（19）日開記者會，公布美麗島民調、山水民調與求真民調的結果，數據顯示游顥支持度大幅領先蔡培慧9.7%。求真民調總經理關智宇說明：根據調查結果，如果明天就投票，游顥支持度為47.9%、蔡培慧38.2%、無黨籍陳癸佑（民進黨退黨參選）4.0%。看好度上，游顥獲50.7%、蔡培慧34.1%、陳癸佑1.2%。關智宇進一步分析，不偏任何政黨的中間選民有29.2%支持游顥、22.5%支持蔡培慧、8.5%支持陳癸佑。
列席的桃園市議員凌濤認為，民進黨傾全力想讓南投第二選區產生「五五波」情勢，但從目前3份民調來看，游顥在求真民調整整領先9.7%、美麗島民調也領先將近10%、山水民調則是微幅領先；民調顯示中間選民選擇支持游顥比例較高，顯示游顥一步一腳印為地方付出，選民相當有感。
凌濤也指出，求真民調顯示高達9成的國民黨支持者支持游顥，民進黨籍的蔡培慧僅獲得79.9%泛綠支持者肯定，顯然連民進黨支持者都不認同蔡培慧。即便蔡陣營透過台北媒體製造輿論效果，都無法得到中間選民支持。民進黨在南投只剩政治口水、沒提出利於地方建設的政策，讓民眾厭惡感更高。
國民黨發言人林家興指出，民調結果足以說明地方鄉親對蔡培慧的失望，過去蔡培慧陣營出了很多抹黑圖卡、抹黑布條，還一路抹黑對手政績，並以各種扭曲、顛倒是非的方式刻意造假、混淆視聽，敗壞南投純樸的政治生態。游顥則說，對手一直竊取前後任縣長許淑華和林明溱的政績，例如南基醫院、垃圾外運等等，且歷次選舉慣用負面打法，必定會受到選民唾棄。
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