BL劇男神姜典迷倒腐女！粉絲大手筆砸錢慶生 4城市跨海應援
金鐘獎迷你劇集新人獎得主姜典，21日將迎接23歲生日，除了演技獲評審專業肯定，今年他更以BL劇《奇蹟》在亞洲人氣急升，拍了近10本雜誌封面內頁、參與淘寶雙11直播，為廠商帶來高業績，粉絲更在台北、北京、上海、廣州等城市包下15個大螢幕，為他獻上生日祝福。
記者羅凌筠／綜合報導
姜典在BL劇《奇蹟》中染了一頭金髮飾演黑道份子，在《奇蹟》播映結束後1個半月，他已拍了8本雜誌封面，其中和陳柏文以「陳艾CP」入鏡的雜誌有5本、個人3本，個人的銷售量完全不遜於CP銷售，在BL界較罕見。人氣竄升的姜典，還在雙11的淘寶直播獻出直播處女秀，先後為澳洲香氛、護手霜創業績高峰，最高超過12萬人同時在線收看。
得到金鐘獎最大的收穫，姜典笑稱：「就是我爸媽和國中同學會跟我要簽名，說以後可以拿去賣。」至於得獎獎金，姜典說：「繳完半年房租之後就差不多沒了。」生日將近，前陣子姜典以一日店長的身分，在甜點店舉辦「典心時間」專屬於他和粉絲的見面會；從主題設計、活動名稱、流程，甚至場地選擇與禮品設計全部參與，帶給粉絲最不一樣的見面會，活動剛開賣即秒殺，海內外共賣出超過800組限量的「典心禮盒」。
近日，粉絲在台北、北京、上海、廣州等城市包下15個大螢幕，可以從台北101、台北車站、西門町海霸王等處，看到這些生日應援；至於生日願望，姜典說：「我生日跟跨年滿近的所以就一起許願，我希望我可以腳踏實地的做好每一個選擇，只要是從我的心出發的我都會甘之如飴，然後不要再拖延了。」
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