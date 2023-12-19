馬國賢拍《草山春暉》學婚姻之道 順從小16歲韓籍妻「不要回嘴」
馬國賢拍戲超過20年，至少50部戲以上，人生中第1次挑大梁的戲是大愛電視《草山春暉》，今年4月剛結婚的他，發現劇情對他現在經營婚姻非常受用，他的角色「高東郎」非常聽太太的話，新婚後秉持相同原則相處，「凡事都不要回嘴，回嘴自找麻煩，回愈多自己壓力愈大。」
記者羅凌筠／綜合報導
馬國賢疼小16歲的韓國華僑老婆，對太座吩咐都會說：「好，沒問題。」接著就去做，家庭生活就可以過得幸福快樂又美滿，就算真的怒氣攻心，冷靜後也會道歉。馬國賢不諱言自己有潔癖的習慣，會幫太太化妝桌收納分類、隨時清洗兒子的小毛巾、保持餐桌整齊，因為都是他親力親為，也獲得太太認可能讓兒子有個乾淨的生活空間。
《草山春暉》劇情傳遞的是兄弟團結、孝順父母，馬國賢父母從小也是教育他們三兄弟要團結，家裡有事一定是三兄弟分攤互助，現在才剛當新手爸爸，他也考慮未來再生1個。等兒子長大後，馬國賢唯二要求就是「誠信、禮貌」，有能力就要關心他人，為家庭帶來溫暖同時也分享給別人，所以兒子才會取名為「小太陽」。
馬國賢說「百善孝為先」，他自己很瞧不起不孝之人，兒子出生後加倍有感。疫情前會安排父母出國旅遊或折現，第1次帶媽媽出國，馬國賢說都能感受到媽媽心中的感動，是用言語難以形容，「媽媽看你的眼神，那不是溫暖而已，是感激。」
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