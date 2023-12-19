10女控NONO性侵、性騷　3案北檢不起訴其餘移轉管轄

馬國賢拍《草山春暉》學婚姻之道　順從小16歲韓籍妻「不要回嘴」

▲馬國賢（右）在《草山春暉》演「聽某嘴」好男人，太太由楊琪（左）飾演。（圖／大愛提供）
▲馬國賢（右）在《草山春暉》演「聽某嘴」好男人，太太由楊琪（左）飾演。（圖／大愛提供）

記者羅凌筠／綜合報導

馬國賢拍戲超過20年，至少50部戲以上，人生中第1次挑大梁的戲是大愛電視《草山春暉》，今年4月剛結婚的他，發現劇情對他現在經營婚姻非常受用，他的角色「高東郎」非常聽太太的話，新婚後秉持相同原則相處，「凡事都不要回嘴，回嘴自找麻煩，回愈多自己壓力愈大。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲馬國賢受訪時穿著當年在西雅圖拍《草山春暉》買的襯衫。（圖／大愛提供）
▲馬國賢受訪時穿著當年在西雅圖拍《草山春暉》買的襯衫。（圖／大愛提供）
馬國賢疼小16歲的韓國華僑老婆，對太座吩咐都會說：「好，沒問題。」接著就去做，家庭生活就可以過得幸福快樂又美滿，就算真的怒氣攻心，冷靜後也會道歉。馬國賢不諱言自己有潔癖的習慣，會幫太太化妝桌收納分類、隨時清洗兒子的小毛巾、保持餐桌整齊，因為都是他親力親為，也獲得太太認可能讓兒子有個乾淨的生活空間。

▲馬國賢拍《草山春暉》詮釋「高東郎」，個性沉默寡言，投身陶藝中。（圖／大愛提供）
▲馬國賢拍《草山春暉》詮釋「高東郎」，個性沉默寡言，投身陶藝中。（圖／大愛提供）
《草山春暉》劇情傳遞的是兄弟團結、孝順父母，馬國賢父母從小也是教育他們三兄弟要團結，家裡有事一定是三兄弟分攤互助，現在才剛當新手爸爸，他也考慮未來再生1個。等兒子長大後，馬國賢唯二要求就是「誠信、禮貌」，有能力就要關心他人，為家庭帶來溫暖同時也分享給別人，所以兒子才會取名為「小太陽」。

▲馬國賢（左）娶回小16歲的韓國華僑老婆。（圖／翻攝馬國賢臉書）
▲馬國賢（左）娶回小16歲的韓國華僑老婆。（圖／翻攝馬國賢臉書）
馬國賢說「百善孝為先」，他自己很瞧不起不孝之人，兒子出生後加倍有感。疫情前會安排父母出國旅遊或折現，第1次帶媽媽出國，馬國賢說都能感受到媽媽心中的感動，是用言語難以形容，「媽媽看你的眼神，那不是溫暖而已，是感激。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

馬國賢新手爸才當45天就出槌！愛講冷笑話差點害老婆得產後憂鬱症

快訊／馬國賢當爸爸了！與小16歲老婆喜迎兒子「父子幸福同框」　

父親節快樂！楊祐寧自嘲女兒不像他　馬國賢當爸：人生又充滿衝勁

馬國賢藏婚訊「上節目謊稱單身」！小S氣炸喊告：你良心過得去喔

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞