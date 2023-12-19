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李多慧在台「只睡2小時」就上工！啦啦隊芷軒讚她：紅有紅的道理

▲啦啦隊女孩芷軒透露，李多慧在台灣只睡2個小時就上工超敬業，讓她忍不住大讚：「紅有紅的道理！」（圖／佢商名品提供）
▲啦啦隊女孩芷軒透露，李多慧在台灣只睡2個小時就上工超敬業，讓她忍不住大讚：「紅有紅的道理！」（圖／佢商名品提供）

記者詹鎰睿／台北報導

啦啦隊女孩芷軒與大學姐沐妍，今（19）日一同出席時尚品牌活動，還以「偽母女檔」的身分與眾多美魔女同台較勁。有趣的是，才剛滿20歲的芷軒講話就像小孩子一樣，讓沐妍視如女兒般疼愛照顧，談到同期加入的隊友李多慧，芷軒忍不住大讚，「她紅有紅的道理。」

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現年20歲的芷軒，今年一加入樂天女孩啦啦隊，就幸運地與李多慧同台應援，還一起見證台灣大賽。談到即將滿一年，芷軒充滿感激，謝謝球團給她舞台，給了她非常多的表演機會，包含動紫趴、女孩趴、韓國趴等活動都有上場表演。

▲沐妍、芷軒。（佢商名品提供）
▲沐妍（右）和芷軒（左）感情超好，還以「偽母女檔」出席活動。（圖／佢商名品提供）
聊到哪位女孩最值得學習？芷軒毫不猶豫當場點名李多慧和林襄，直呼：「她們會紅有紅的道理。」認為林襄非常認真，做什麼事情都會盡全力。芷軒還悄悄透露，有次李多慧只睡2個鐘頭就立刻起床梳化拍攝參加記者會，而且還能保持完美笑容，「我覺得好厲害喔！我應該要學一下。」

沐妍也笑說，她和芷軒雖然相差21歲，但感情相當要好，甚至把對方視為「乾女兒」一樣照顧看待，不斷說芷軒真的很可愛。芷軒也害羞地說，可能是太像小孩子了，加入啦啦隊後都沒有人追求，目前都在專心在家練習、寫歌，籌備明年的新單曲。

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▲沐妍、芷軒。（佢商名品提供）
▲沐妍在後台還被其他美魔女誤認是芷軒的媽媽，讓她哭笑不得。（圖／佢商名品提供）

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