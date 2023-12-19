Z世代入職首選！47間同志職場友善企業出爐、落實政策有進步空間

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在企業規模方面，有62.9%參與者為在台設有分公司或營業據點的國外企業，第2多數為僅於台灣設有公司或營業據點的本土企業（24.2%），國際型台灣大企業的參與度明顯偏低；在產業類別上，則以科技／資訊（24%）、醫療／醫藥產業（18%）為大宗。最後有47間企業獲得「台灣同志職場友善企業」的認可，包括花旗銀行、台北國泰萬怡酒店、台灣吉立亞醫藥、台灣微軟、渣打銀行、台灣太古可口可樂、Uber等等。
同志團體表示，指標共分為5大類，邀請企業與組織針對「承諾」、「制度與福利」、「內部社群與支持系統」、「內部訓練／宣導」、「對外影響／宣導」等5大面向來進行自我評鑑。
指標結果顯示，高達98%的參與企業「支持為LGBTIQ+群體建立友善職場的理念」，80.7%企業「鼓勵員工在內部建立LGBTIQ+友善的社團或社群」。
對於員工的性傾向與性別認同，企業也給予實質的尊重和保護，在「不論員工的性傾向或性別認同為何，所有員工皆享有同等的福利與保障」，以及「確保所有員工擁有平等的升遷或調薪機會，不會受到員工的性傾向或性別認同影響」2題，皆獲全體100%參與者的認同。
熱線與大平台觀察到，參與企業在落實具體政策與制度規劃上仍有進步的空間，雖然近全體參與者都支持同志職場友善的價值，但實際將理念化為書面政策的企業卻不達7成；超過8成企業鼓勵成立友善社團，但並非所有公司（72.6%）都有提供實質的資源，以協助社團的運作。此外，不到5成公司的辦公空間有提供性別友善的育兒空間，更僅有37%的公司設有性別友善的盥洗空間。
熱線秘書長杜思誠指出，很高興看到多數參與的公司，對於同志職場友善展現高度承諾，期待大家能將理念轉為實質的資源投注、硬體設施，讓員工能真實地感受到公司的信念，享受友善的環境，這些實踐的行動與評估，也會是下屆指標加強關注的重點之一。
大平台副執行長林均諺提到，Z世代群體的性傾向與性別認同，比之前的任何一個世代都更加多元，對於職場選擇，也更在乎是否具備多元共融的價值與自身的歸屬感。本次指標結果，74.2%的參與企業有「確保其人資部門或主管層級員工接受LGBTIQ+友善職場的人事制度或相關指南的培訓或指導」，也有95%的企業「鼓勵或組織員工參與支持LGBTIQ+群體的外部活動」，主管層級的參與、企業的對外溝通，對於基層年輕員工對職場的感受，皆有相當正面的助力。
林均諺說，期許企業能進一步考量建立具體的制度，包括定期舉辦針對職場友善的教育訓練、研擬員工性別轉換指南，甚或是擴散企業影響力到商業合作夥伴、外部同業等，展現友善企業的風範與真實行動。