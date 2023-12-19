依依離婚！史丹利曾被前妻控「欠6688萬贍養費」懷4寶12周引產
42歲「最正雙胞胎」女星依依（本名蔡依伶）今（19）日證實離婚，和史丹利結束10年婚，並強調雙方都很和平且還互送禮物道別，承認「這件事情討論1年多了。」回顧依依婚姻路，2017年才產下雙胞胎兒子，史丹利就被前妻李小姐爆料，之前不斷有婚外情，且史丹利還欠她1730萬港幣（約新台幣6688萬）的贍養費。當時依依婚姻未因此受影響，2020年還懷上第3胎，準備迎接4寶，但竟在懷孕3個月時寶寶沒了心跳，悲痛不已。依依和史丹利挺過大小危機，可惜最終能未一同走到最後。
記者黃盈容/綜合報導
依依和妹妹佩佩，當年出道被封為演藝圈的「最美雙胞胎」。姊妹倆2013年7月同時結婚，還成為台灣演藝圈史上第一次同時結婚的藝人，2人還一同拍攝全裸婚紗，送老公驚喜，火辣作風一砲而紅。
依依前夫史丹利是個上班族，擁有澳洲、台灣雙重國籍，2人相差5歲，史丹利在2013年依依前往澳洲參加友人婚禮時，趁她剛好拿到新娘捧花之際順勢求婚成功。
依依因為有子宮內膜異位不容易受孕，當年以人工授精懷上大兒子，2014年自然產下兒子。後又以試管嬰兒方式壞上雙胞胎兒子。
誰知她2017年才剛生下雙胞胎，尚在月子中心時，史丹利就被前妻「李小姐」爆料，指控史丹利離婚前就不斷發生婚外情，且欠她1730萬港幣（約新台幣6688萬）的贍養費。
李小姐和史丹利在2001年於澳洲完婚，頭一胎孩子出生24天就不幸夭折，2007年懷第二胎又不幸流產，李小姐當時表示，史丹利2010年7月開始跟她鬧離婚，她最終不堪精神折磨，向香港法院提出離婚申請。香港法院最後2012年判決雙方離婚，男方需支付女方一半財產約1730萬港幣贍養費。那時依依則說：「我老公身上就是沒有錢」，聲稱老公目前沒有固定收入、且都在家帶小孩。
依依和史丹利婚姻沒因此受影響，2020年還自然懷上寶寶，可惜寶寶12週時，產檢發現胚胎無心跳，沒有繼續成長，不得不選擇終止妊娠，在醫師建議下忍痛引產。依依和史丹利夫妻倆一同挺過各種風波，可惜仍在2023年尾宣告離婚消息，10年婚姻玩完。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁