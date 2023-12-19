陳怡蓉當醫生娘7年不復出陪女追寶可夢 驚曝醫生老公制服癖好
陳怡蓉的醫生老公薛博仁開業「聖緹雅醫療集團」今年邁入第10年，今（19）日夫妻倆一同主持10周年紀念派對，老闆娘親自設計5款全新制服，靈感來自老公愛看漂亮空姐，展現織品設計系畢業的巧思才華。婚後休息至今已經7年了，在家當「孝女」伺候女兒Bambi，還要適應她興趣的巨大轉變。
記者蔡依庭／綜合報導
陳怡蓉結婚生女後沒拍戲7年了，就可知薛博仁事業做很大，從最初的一間診所，擴大為現在全台有6個據點，未來將朝東南亞及海外拓業務。當然，她另一個生活重心是目前獨中班的5歲寶貝女兒Bambi，陳怡蓉早上都親送女兒上課，放學後也做到親自陪伴，她說：「她爸爸負責未來的課業，我是負責品德教育，所以要好好陪伴。」
Bambi迷上的主題很多元，從寶可夢到侏羅紀恐龍，還包括海洋生物、地心科學，「因為她要聽地心的故事，我就要去GOOGLE，告訴她哪一層是什麼，好像也就跟著增加自己的知識量。」有時候陳怡蓉被難倒，乾脆做球給薛博仁，「有些題目就說這可以問爸爸，爸爸其實也懂很多，都答得出來，也算是幫助維持爸爸很厲害的形象。」
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