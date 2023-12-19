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ESG行動厚植企業影響力　博而美持續推進永續經營

▲博而美2023年公益週捐血活動，獲得員工及合作夥伴熱烈響應。（圖／博而美提供）
▲博而美2023年公益週捐血活動，獲得員工及合作夥伴熱烈響應。（圖／博而美提供）

記者黃文德／綜合報導

鑒於ESG浪潮對於企業經營的影響與重要性，醫材代理商博而美自2019年開始將ESG、聯合國SDGs指標等理念融入營運模式中，並與公司既有的儒商企業文化結合，型塑屬於博而美的獨特永續策略，並在KPMG安侯永續發展顧問公司輔導下，建構五大永續主軸，公司治理、客戶暨品牌服務、幸福職場、環境友善及社會公益。

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博而美創辦人暨董事長鄧先毅表示，2023年在各ESG推動小組積極推動下我們看見許多具體成果，利益共享的活水計畫、資訊安全的防護提升、法規遵循的落實以及品質管理系統的認證取得，都強化了公司營運治理的體質與架構。同時，對內持續投入豐富的人才培育資源，打造多元、友善包容的工作環境；對外，結合既有資源在推廣業務的同時結合永續指標，讓博而美的永續影響力成功向外擴及。

▲博而美「科技小牙醫」活動，帶領小朋友更深入認識口腔照護知識。（圖／博而美提供）
▲博而美「科技小牙醫」活動，帶領小朋友更深入認識口腔照護知識。（圖／博而美提供）
鄧先毅指出，博而美五個ESG推動小組在多元專案中發揮正向影響力，首先是公司治理小組-活水計畫，博而美自2021年起正式啟動員工認股的「活水計畫」，2022年底員工持股比率已提升至11.68%，2025年預計達成員工持股20%的目標。接著是客戶暨品牌關係服務小組，為擴大永續影響力，博而美各業務部門和客戶攜手合作，與各領域醫師合作推廣衛生教育。

第三是環境永續小組-二手義賣，博而美發起愛心物資募集和二手市集，除了可將資源回饋給社會，也在日常節能減碳行動外。人力資源小組-夢想啟程Dream High未來生涯體驗計畫，醫材人才是輔助與推動醫療科技永續發展的重要基石，2020年起博而美與國內醫工領域指標校系合作實習計畫-「未來生涯體驗計畫」。今年有來自中原、輔大、北醫3校系、共6位學生參加，實習時數合計達1,600小時。

而社會公益小組-公益週捐血活動，延續去年獲臺北、臺中及高雄三地熱烈響應的公益捐血週，今年博而美再次邀請北中南員工及合作夥伴挽袖捐熱血。為期三天的捐血活動召集了博而美同仁、夥伴及熱心民眾共460位共襄盛舉、募集732袋熱血，參與者及血液袋數都較去年成長近一倍。未來博而美也將秉持「為生命服務」的核心理念，持續深化企業永續經營思維，積極為社會永續貢獻一份心力。

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