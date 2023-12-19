ESG行動厚植企業影響力　博而美持續推進永續經營

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鄧先毅指出，博而美五個ESG推動小組在多元專案中發揮正向影響力，首先是公司治理小組-活水計畫，博而美自2021年起正式啟動員工認股的「活水計畫」，2022年底員工持股比率已提升至11.68%，2025年預計達成員工持股20%的目標。接著是客戶暨品牌關係服務小組，為擴大永續影響力，博而美各業務部門和客戶攜手合作，與各領域醫師合作推廣衛生教育。
第三是環境永續小組-二手義賣，博而美發起愛心物資募集和二手市集，除了可將資源回饋給社會，也在日常節能減碳行動外。人力資源小組-夢想啟程Dream High未來生涯體驗計畫，醫材人才是輔助與推動醫療科技永續發展的重要基石，2020年起博而美與國內醫工領域指標校系合作實習計畫-「未來生涯體驗計畫」。今年有來自中原、輔大、北醫3校系、共6位學生參加，實習時數合計達1,600小時。
而社會公益小組-公益週捐血活動，延續去年獲臺北、臺中及高雄三地熱烈響應的公益捐血週，今年博而美再次邀請北中南員工及合作夥伴挽袖捐熱血。為期三天的捐血活動召集了博而美同仁、夥伴及熱心民眾共460位共襄盛舉、募集732袋熱血，參與者及血液袋數都較去年成長近一倍。未來博而美也將秉持「為生命服務」的核心理念，持續深化企業永續經營思維，積極為社會永續貢獻一份心力。