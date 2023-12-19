Joeman、阿滴無辜被罵「有勢利眼」！凱莉發聲平緩：他們根本天才
知名YouTuber網紅阿傑（張廉傑）日前遭到一名女Coser指控約砲劈腿，還與多位女性發生關係，並背叛交往4年多的女友，甚至把Joeman、阿滴扯進來，說他們很勢利，引發網路討論。對此，Joeman的好友凱莉也發聲平緩，「他們根本天才好嗎？」
記者詹鎰睿／綜合報導
凱莉今日在IG限時動態上發聲，替好友Joeman、阿滴平緩，「我知道我很lag，但Joeman跟阿滴是我認識的網紅裡面，數一數二最樂於分享，就算你是小咖也完全不會大小眼的大好人。」她回憶，在自己Podcast頻道《百靈果》沒人看好時，Joeman和阿滴都有幫忙分享，並稱讚對方「人這麼好還有商業頭腦，可以賺到錢，根本天才好嗎。」
不過，凱莉卻爆料，Joeman的唯一缺點，「就是太獨立了，怕麻煩別人都不好意思開口。」至於阿滴，凱莉超級不客氣地說，「阿滴就是到處按奶妹讚！」大開對方玩笑。Joeman看到後也在IG上轉發，「既然凱莉都開口了，那我之後要繼續蹭百靈果。」顯現彼此的好感情。
回顧事件，先是一名女Coser在個人臉書上爆料，被男性友人約砲劈腿，甚至影射對方的性器官，接著又在留言區爆氣指出對方就是阿傑，還意外扯出阿傑曾和她說「九X跟啊X很勢利眼，還叫我不要說出去喔！」結果釣出Joeman、阿滴留言朝聖，Joeman說：「不知道妳在講誰，我認識嗎？」阿滴搞笑幫原PO訂正錯字：「阿X。」
雖然阿傑並未正面回應，僅發文自嘲「一覺起來少了好幾公分，誰懂啊？」對於長度被議論，不難看出他有些在意，「我覺得講玩笑可以適當，幾公分自己知道，不過有譏笑的態度，要是真的人會很難過吧。」不過，該名女Coser搬出的證據與言詞有些矛盾，讓網友們覺得詭異，風向大轉變後，女Coser隨即關閉留言，不再多做回覆。對此《NOWnews今日新聞》記者透過臉書、IG詢問阿傑怎麼看待網友指控，在截稿前已讀未回。
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