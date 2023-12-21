激戰立法院 ／侯友宜本命區加持！藍營新北最後衝刺　猛催票搶8席

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外5位現任新北市議員，都對上擁有高知名度與泛綠選票堅定支持的蘇巧慧、張宏陸、羅致政、吳琪銘、賴品妤；其中再戰尋求3連霸吳琪銘的林金結，雖然選戰經驗豐富又是現任市議員，但在昔日恩師、前國民黨立委盧嘉辰倒戈站台的衝擊下，勢必對選情造成衝擊，最後仍可能取決於侯友宜的選票支持是否能為林加分，以及在地方上做最後的衝刺與請託。
另外現任新北市議員的廖先翔，則與同樣身為「政二代」的張智倫被拿來相提並論，2人雖然背後都有強大的地方家族勢力依靠，但面對家族違建與市府包庇的外界批評，雖然廖的對手賴品妤也同樣遭父親經營的綠電爭議打擊，但民進黨集中火力全黨護持賴品妤與對決張智倫的時代力量前發言人吳崢，如何抵抗綠營火力炮擊與翻轉父執輩違建爭議，就看廖先翔、張智倫最後的選戰規畫了。
廖先翔近日的選戰步驟已從早期的傳統打法轉為更強勢且主動回擊，除了有上屆與賴品妤對手的前立委李永萍砲轟賴品妤買票、用替身跑行程外，在面對其父廖正良的汐止山區豪華莊園違建時，更是主動出面排除違規行為，將整個山上莊園建築拆到不堪使用，停車場也清空還給地主，就是要以身作擺脫家族特權的惡名，然後再回以要求民進黨總統候選人賴清德也應比照辦理。廖先翔自己也說到，選戰回歸到候選人自身條件的競爭，會持續以「認真做事」的從政理念擺脫政二代包袱，對比沒有在4年立委任內做好事情的賴品妤，有信心最後一定會勝選。
另面對民進黨全力拉抬有太陽花學運背景的吳崢，張智倫除了得迎戰綠營攻擊外，還得面對三腳督另一方的民眾黨立委候選人邱臣遠。張智倫表示，地方上對於第三勢力較不熟悉，也沒有看到邱臣遠有在地方深耕服務，自己傳承父母長期都在地方，推出政策願景希望爭取最大數的支持，希望能在中和藍營鐵票區再幫國民黨爭回一席，為鄉親打更包容的社會。
根據前國民黨秘書長李乾龍分析，侯友宜在加入副手趙少康搭檔後聲勢大好，除了現任3席連任外，有機會拿下8席。黨內人士則說，新北市的選情除了候選人在地的經營與爭取選民好感度外，最後仍取決於侯友宜能在新北各區搶下多少選票，要延續連任市長時的115萬2555票、得票率62.42％氣勢，才有機會替新北的藍營小雞們拿到更多選票，敲響總統府及立法院大門。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。