林襄飽受批評聲浪！啦啦隊學姊李若潼曝私下一面「沒看她哭過」
有台版「堀北真希」樂天啦啦隊女孩李若潼，跨刀演出YTR草爺單曲《按部就班》MV，還犧牲演出「植物人」。今（19）日李若潼美美出席媒體茶敘，因和MV中生病憔悴模樣大不相同，草爺一時還認不得，讓李若潼傻眼。啦啦隊女神林襄近2年人氣爆棚，李若潼身為學姊，直曝林襄私下一面，「比較多人在關注她，可能會有一些批評的聲浪」，面對大家的關心時都說「沒事」，並透露林襄未曾在她們面前哭過，一向笑臉迎人，是個內心強大又充滿正能量的女生。
記者黃盈容／台北報導
25歲的李若潼加入啦啦隊已5年，林襄是她小2屆的學妹，李若潼眼中的林襄，是很努力的女孩，一直給予滿滿正能量，即使比較多人關注，飽受不少批評聲浪，林襄都不曾在她們面前哭過，總是笑臉迎人，面對大家的關心時都說「沒事啊！」不過李若潼也發現，最近林襄越來越瘦，在球場碰到，讓她不禁心疼問：「妳是不是沒有吃飯，又變更瘦！」
說到另一個啦啦隊女神YURI，李若潼先說和對方很熟，但被追問YURI和春風的緋聞，她立刻又改口稱「最近比較少聯絡，因為她工作蠻忙的，也因為現分兩間休息室，後來突然變不熟了。」
李若潼表示自己單身5年，之前進入啦啦隊前慘被大6歲男友甩，對方覺得不適合，年紀差太多，理由讓她也傻眼。她5年都沒追求者，自認是「可能因為我很少出門」。擇偶條件是「孝順、要能夠融入家庭」。她表示樂天球隊未明文規定「禁愛令」李若潼說：「但還是不要影響工作為主。」怕有人戀愛會分心。
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