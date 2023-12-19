三商美邦公益課程帶學童玩出「理財金頭腦」

三商美邦人壽長期投入公益並實踐聯合國SDGs目標，於今年7月啟動「理財金頭腦養成計劃」巡迴公益課程，最終場高雄美濃國小圓滿完成。計劃啟動半年來，已深入全台9所偏鄉國小，累計提供近400位學童基礎理財觀念，並有超過70位同仁報名擔任志工。
記者黃文德／高雄報導
「理財金頭腦養成計劃」2023巡迴最終場於高雄美濃國小舉辦，在專業財商老師以及三商美邦志工的陪伴下，60位四年級學童透過有趣的故事、桌遊及風險動畫影片等互動課程，學習理財基礎知識。
三商美邦表示，期望「先儲蓄後消費」的金錢觀念在課程問答及遊戲中深植孩子的心中，透過「玩理財」的方式，幫助孩子了解風險管理的重要性，從小培養正確的理財觀念。
美濃國小校長邱彥瑄指出，美濃國小長期推行如「三語沉浸式教學」及「美濃棒球隊」等多元教學培育發展，積極提供學生不同的學習機會，這次三商美邦人壽提供的理財教育課程是學生比較難接觸到的，希望能藉由課程讓財商觀念融入到日常生活，相信對孩子未來的生活會有很大的幫助。
三商美邦今年除舉辦「理財金頭腦養成計劃」公益巡迴課程外，也以多元面向促進兒童身心發展，與慈濟基金會及大愛感恩科技攜手，發起「公益30 寶特瓶傳愛助弱勢」活動，向民眾、保戶及同仁募集寶特瓶，循環再製成環保圍巾，關懷弱勢學童，並同時於偏鄉國小舉辦環保教育課程，傳遞資源永續的觀念。